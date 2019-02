Neues Müllkonzept Biobeutel ist auch beim Bürgerforum umstritten

Kreis Göppingen / Peter Buyer

Chip in der Tonne, Biobeutel und Grünschnitt: Das neue Sammel- und Gebührenkonzept des Landkreises war Thema eines „Workshops mit Bürgerbeteiligung“.

Das vom Landkreis geplante neue Sammel- und Gebührenkonzept, das ab Januar 2022 gelten soll, ist seit Monaten umstritten. Am Montagabend hatten Landrat Edgar Wolff und der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Kreises zum „Workshop mit Bürgerbeteiligung“ ins Forum der Kreissparkasse geladen. Die Bürger kamen, der Saal war voll und die Diskussion lebhaft.

Gebühren und Chip: Grundsätzlich soll das neue Gebührensystem „verursachergerechter“ werden. Zehn Leerungen im Jahr soll jeder Nutzer zahlen, danach wird jede Leerung einzeln abgerechnet. Klingt für viele gar nicht schlecht, aber: Die Leerungen müssen gezählt werden, das geht mit einem in der Mülltonne eingesetzten Chip. Und für diesen Chip gibt es nicht in allen Tonnen, die im Umlauf sind, einen geeigneten Platz. Die Idee, alle 120- und 240-Liter-Mülltonnen – die den Nutzern gehören – im Kreis einzusammeln, zu schreddern und seitens des AWB in allen Haushalten neue aufzustellen, hatte für Unmut gesorgt. Der Vorschlag, vorhandene Behälter soweit möglich mit einem Chip nachzurüsten und nur bei Bedarf einen neuen zu liefern, war vielen Bürgern sympathischer.

Kritik am neuen Modell

Gebührenschuldner: Weniger sympathisch fanden einige Hauseigentümer und Vermieter im Saal, dass sie nach dem Entwurf des neuen Müllkonzepts die Gebührenschuldner des AWB werden sollen, so wie in vielen anderen Kreisen auch. Bisher sind die einzelnen Haushalte die Schuldner der Müllgebühr, zahlen sie nicht, ist allerdings auch seither schon der Eigentümer verantwortlich. Der AWB rechnet bei einer Umstellung mit einer Kostenersparnis von rund 485 000 Euro, hauptsächlich wegen „erheblich weniger Verwaltungsaufwand“.

Biomüll und Grünschnitt: Beim Thema Biomüll wurde die Diskussion besonders lebhaft: Der vielgescholtene Biobeutel soll noch eine Chance bekommen. Bisher werden pro Einwohner und Jahr im Landkreis 6 Kilogramm Biomüll gesammelt, bis Ende 2022 sollen es 25 Kilogramm werden. Wenn das nicht erreicht wird, soll im Sommer 2024 die Biotonne kommen.

Madenbefall ein Ärgernis

Der Beutel hat einen schweren Stand, vor allem der Madenbefall des Biomülls vor der Abholung stört einige Bürger. „Nach einer Woche gibt es normalerweise keine Maden“, sagte dagegen AWB-Chef Dirk Hausmann. „Das sagen sie bitte unseren Maden, die sind schneller“, entgegnete ein geplagter Biobeutel-Nutzer. Aber der Beutel hat auch Anhänger, nicht nur beim AWB. „Ich bin ein Sympathisant des Biobeutels, habe damit keine Probleme“, sagte ein Nutzer und bekam dafür auch Applaus.

Am 12. März wird das neue Konzept im zuständigen Kreistagsausschuss für Umwelt und Verkehr vorberaten, zehn Tage später soll der Kreistag das neue Sammel- und Gebührenkonzept beschließen. Bis zum Start am 1. Januar 2022 vergehen dann noch fast drei Jahre. Der Auftrag für die Entsorgung muss neu ausgeschrieben und vom Kreistag zugeschlagen werden.

