Eltern sind unzufrieden mit der Situation an der Georg-Thierer-Grundschule in Rechberghausen. Steigende Schülerzahlen und damit Platzmangel machen der Einrichtung zu schaffen.

Eltern und Elternvertreter der Georg-Thierer-Grundschule in Rechberghausen sind unzufrieden mit der derzeitigen Situation beziehungsweise Klassenaufteilung der ersten Klassen. So sollen kurz nach Beginn des Schuljahres drei Lehrerinnen schwangerschaftsbedingt vom Unterricht ferngeblieben sein, was für die insgesamt 56 Kinder, aufgeteilt in zwei Klassen, für unruhige Zeiten gesorgt habe. Laut den Eltern wären 29 Kinder in einer ersten Klasse nicht tragbar und würden der Bildung sowie auch der Möglichkeit eines ruhigen und ernsthaften Unterrichts entgegenstehen. Diese Unruhe wurde auch an diversen Elternabenden von den Lehrern dargelegt – mit dem Versuch, zusammen mit den Eltern für eine etwas entspanntere Atmosphäre zu sorgen.

Klassen können nicht verkleinert werden

Rektor Klaus Häfner stellte in der Gemeinderatssitzung die Situation zwar auch als etwas kompliziert dar, ist aber mit der Entwicklung der Klasse sehr zufrieden. „Die Klasse hat sich gefunden“, sagt Häfner. Man habe schließlich von höherer Stelle zusätzlich drei Stunden erhalten, um diverse Stützkurse und Trennungskurse in unterschiedlichen Fächern einzurichten. Auch künftig, im kommenden Schuljahr, könne dem Wunsch der Eltern, die Klassen zu verkleinern, aber nicht entsprochen worden.

Das Kollegium habe gemeinsam beschlossen, dass die künftige Klassenstufe Eins dreizügig sei. Da sich die jetzigen Einser „gefunden haben“, der Unterricht dadurch ruhiger und besser sei, werden diese zwei Klassen in der Stärke so bleiben und vielleicht sogar noch wachsen. Denn die Schülerzahl der Grundschule soll im kommenden Schuljahr von 205 auf 224 Schüler steigen. Ein Wachstum, das zusätzlich zu Platzmangel führt.

Wachstum führt zu Platzmangel

Der Medienentwicklungsplan steht im Gegensatz zum Raumangebot der Grundschule. Dieser Plan ist die Grundlage dafür, dass Fördermittel des Landes sowie des „DigitalPakt Schule“ fließen. Häfner stellte die derzeitige Situation dar und kam mit einer Wunschliste in den Gemeinderat. Während auf der einen Seite der Wunsch nach mehr medialer Nutzung an oberster Stelle rangiert, steht auf der anderen Seite der Platzmangel in der Schule. Fachräume wie der Medienraum oder auch der Technikraum mussten wegen der steigenden Schülerzahlen bereits in Klassenzimmer umgewandelt wurden. Trotzdem möchte der Rektor den Medienentwicklungsplan vorantreiben, „da die Medienbildung in der Georg-Thierer-Grundschule seit Jahren fest verankert ist“.

Zur Umsetzung dieses Planes gehört die Mediengestaltung, Medienkritik und Mediennutzung. Ein Konvolut, welches inhaltlich die Bereiche des Internets, Gefahren des Internets, Tastaturtraining sowie einen PC-Führerschein Grundschule abdecken soll. Auch auf der Agenda der Schule beziehungsweise dem Wunschzettel des Rektors stehen diverse mediale Arbeitsumgebungen. Die erste Ebene ist die derzeit schon vorhandene Rektorats-Ebene, welche die Verbindung mit dem Intranet nach Stuttgart gewährleistet. Als zweite Ebene gilt die Umgebung der Schüler, also das pädagogische Netz. Künftig soll die dritte Ebene die datenrechtlich gesicherte Arbeit der Lehrer gewährleisten. Auch möchte Häfner weitere Klassenzimmer mit einer sogenannten Dokumentenkamera, Beamer und Präsentationswand ausstatten. „Die Zeiten des Tageslichtprojektors sind Vergangenheit, heute arbeitet man mit Mediengeräten wie Beamer und Co.“, so Häfner.

Auf den Einwand der Gemeinderäte hin, wie ein Medienentwicklungskonzept bei der gegebenen Raumsituation umzusetzen sei, erklärte Häfner, dass man doch noch „einen Pfeil im Köcher“ habe. Dies sei der Musikraum, den er aber nur sehr ungern als Klassenzimmer hergeben möchte. Im Vorfeld fiel die Entscheidung schon mal auf den Erhalt des Musikraumes und die Umwandlung des Medienraumes in ein Klassenzimmer. Denn schließlich würde der Musikraum ja auch von den Vereinen genutzt werden, berichtete Häfner.

Ausbau weiterer Klassenzimmer wird untersucht

Dem Vorschlag von Bürgermeisterin Claudia Dörner, insgesamt sieben Klassenzimmer im Sinne des Medienentwicklungskonzeptes auszustatten, folgten alle Räte. Weiter beschloss der Gemeinderat einstimmig, dass die Verwaltung sämtliche Optionen für den Ausbau weiterer Klassenzimmer untersucht und zeitnah vorstellt.

Das könnte dich auch interessieren: