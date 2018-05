Ausstellung Bilder von Inge Czemmel in Dürnau

Bilder von Inge Czemmel in Dürnau

Dürnau / SWP

Im Rahmen von „Kunst am Albtrauf“ lädt die Dürnauer Kulturinitiative Kuldür zur Vernissage der Ausstellung „drunter und drüber“ ins Dürnauer Rathaus ein. Es werden Exponate von Inge Czemmel gezeigt. Ihre

„drunter und drüber“ gearbeiteten Bilder in Mixed-Media-Technik sind durch leuchtenden Farben und feinen Details gekennzeichnet. Dem Interpretationsspielraum der Betrachter sind meist keine Grenzen gesetzt. Bei jedem erneuten Anschauen lässt sich etwas Neues entdecken. Die Ausstellung wird am Mittwoch, 30. Mai, um 19 Uhr eröffnet.