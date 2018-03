Ausstellung Bilder von Behinderten

Göppingen / SWP

Seit 2010 gibt es bei der Lebenshilfe für die Beschäftigten der Werkstatt für behinderte Menschen und der Förder- und Betreuungsgruppe in Heiningen von der Firma Schmid Kunststofftechnik finanzierte Kreativangebote unter der Leitung von Veronika Adam und Rita Schaible-Saurer. Zahlreiche dabei entstandene Bilder und Zeichnungen sind nun in einer Ausstellung Im Café am Kornhausplatz hinter der Stadtbücherei Göppingen zu sehen. Bei der Eröffnung am Freitag, 23. März, ab 10 Uhr wird Veronika Adam in die Ausstellung einführen, zudem gibt es musikalische und literarische Beiträge von Micha-Johannes Schäfer und Eike Schneider.