Ausstellung Bilder aus dem Ebersbach von früher

Ebersbach / Lilli Ell

Ansichten von Ebersbach, Stillleben mit Blumen, ein Bild aus Frankreich, die Skizze eines Hauses und vieles mehr erwartet den Besucher in der Ausstellung: „Der Glücksucher Carl Denner“, die Uwe Geiger, Museumsleiter aus Ebersbach, zusammenstellte. Mitinitiator der Ausstellung ist Hermann Hespe, ein großer Freund von Denners Kunst. Die meisten Bilder stammen aus den 50er- und 60er-Jahren, erkennbar durch die Signatur „CD“. „Charakteristisch sind die Grautöne, wahrscheinlich um die Quietschfarben wieder zu beruhigen“, weiß Uwe Geiger. Die Grautöne machen seinen Stil aus.

Carl Denner wurde 1898 in Frankfurt geboren. Als Halbwaise wuchs er bei den Großeltern in Ebersbach auf. „Als Schwabe hatte er seinen eigenen Kopf“, sagte einmal sein Künstlerfreund Lorenz von der Vring. Die Volksschule durchlief er ohne Erfolg. Sein letztes Zeugnis von 1912 zeigte, dass Denners Talent nicht erkannt wurde, nur ein „genügend“ im Zeichnen stand im Zeugnis. Auch war Denner Linkshänder. Die Bilder mit den Krügen, auf denen die Griffe sich links, vom Betrachter aus gesehen, befinden, beweisen das. Sein Maltalent entdeckte er selber mit 15 Jahren an der Berufsschule. Drei Semester studierte er an der Kunstschule in Stuttgart, wo er Dekorationsmalerei erlernte. Dann folgte das Ruhrgebiet als nächste Station und dann Amerika. Man weiß, dass Carl Denner in Amerika bei einer jüdischen Familie wohnte und dort als Dekorationsmaler die Synagoge ausmalte.

Nach seiner Rückkehr nach Ebersbach heiratete Denner seine große Liebe Wilma, mit der er in der Fischerstraße lebte und zwei Kinder hatte. Sein privates Leben verlief unspektakulär, ohne Skandale. In dieser Zeit strich er Fensterrahmen an und nahm nach 1945 Dekorationsaufträge von den Amerikanern an, um seine Familie zu ernähren. Aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg gibt es Skizzen von ihm. „Sicher gab es auch eine gute Mappe von Carl Denner, die er beispielsweise an der Kunstschule eingereicht hat“, spekuliert Geiger, „da er mit dem schlechten Zeugnis ja nichts reißen konnte.“ Denner gehörte 20 Jahre zum Künstlerkreis um Helmut Baumann, hatte auch Kontakt zu Agathe Kaufmann, später dann zu den Künstlerkollegen Lorenz von der Vring und Julius Schramm.

Die meisten Bilder malte Carl Denner auf billigem Holzspan, manchmal auf Leinwand. Es heißt von ihm, dass er nie ohne seinen Skizzenblock aus dem Haus ging, um all die Ansichten von Ebersbach und Umgebung einzufangen und sie dann zu Hause im Atelier oder im Garten zu malen – die verwinkelten Gässchen von Ebersbach, Ansichten, die es heute nicht mehr gibt. Viele waren in den Grautönen gehalten, so wie sich ihm das Dorf damals vermittelte. „Er hat die Motive aufgesaugt und dann sofort umgesetzt“, so ist es überliefert.

Der Glücksucher Carl Denner kam aus dem fernen Amerika zurück und folgte dem Ruf seines Herzens. Er war Künstler mit kreativem Geschäftssinn. Es ist bekannt, dass er Kohlelieferungen mit Bildern bezahlt hat. So hängt wohl in manchem Haushalt in Ebersbach der eine oder andere Denner an der Wand, vielleicht noch unerkannt.