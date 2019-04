Das Präsidium Ulm startet am Montag mit einem neuen Konzept zur Reduzierung von Motorradunfällen.

„Biker sollen selbst von ihrer letzten Ausfahrt erzählen können und nicht ihre Angehörigen“, wünscht sich die Polizei laut einer Pressemitteilung. Zum Saisonauftakt startet die Ulmer Polizei deshalb am Montag, 15. April, zusammen mit ihren Partnern im Rahmen einer Aktion von „Gib acht im Verkehr“ eine Themenwoche. In diesen Tagen sollen Biker bei einem Ulmer Radiosender Interessantes rund um das Motorrad erfahren. wissen, was sie tun können, um sicher ans Ziel zu kommen. Dazu geben Experten viele Ratschläge. In täglichen Interviews stehen dabei verschiedene Tipps zur Unfallvermeidung und andere Themen im Focus.

Aufklärung auch von jungen Fahrern

Vor allem „junge Fahrer“ im Alter bis 25 Jahren aber auch über 50-Jährige sollen in dieser Woche wichtige Informationen erhalten, um unfallfrei und sicher unterwegs zu sein. Untersuchungen zeigen, dass diese Altersgruppen landesweit bei Motorradunfällen mit tödlichem Ausgang überproportional betroffen sind, schreibt die Polizei. Für diese Risikogruppen gibt es Gutscheine für ein Fahrsicherheitstraining zu gewinnen. Zusätzlich werden T-Shirts mit dem Slogan: „Biker leben intensiver. Von kürzer war nie die Rede.“ Die Polizei sei auch in den Sozialen Medien am Start. Hier verlost sie weitere Gutscheine für Fahrsicherheitstrainings und T-Shirts. Nähere hierzu erfährt man mehr in Flyern, die bei allen Dienststellen im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm erhältlich sind. Darin sind auch Tipps und Tricks für Biker enthalten. Die Teilnahme an einem Fahrsicherheitstraining, so heißt es in der Pressemitteilung weiter ist ein elementarer Baustein für Motorradfahrer zur Unfallvermeidung.

Auch nach der Aktionswoche ist die Polizei in Sachen Motorrad präsent. So sind zum Beispiel bei der Motorradwallfahrt „Ave Maria“ am 27. April in Deggingen und beim Nattheimer Motorradfrühling am 12. Mai fachkundige Polizisten an Info-Ständen vor Ort.