Betroffene erzählen Betroffene: „Alltag ist für mich Therapie“

Zwei junge Frauen sprechen nach dem Seminar über ihre Erfahrungen. „Der normale Alltag ist für mich Therapie“, sagt die Vierzigjährige mit Darmkrebs, der im vergangenen Jahr in Leber und Lunge Metastasen gebildet hat. Sie hat eine Familie mit zwei Kindern und möchte ihr Leben „so weiter machen“. Sie will schon zeigen, dass sie krank ist, aber sie möchte es nicht immer zeigen. Es sei ein schöner Nachmittag gewesen, sagt sie, obwohl sie nicht so die Cremerin und Schminkerin sei.

„Ich habe ja nur ein wenig Brustkrebs, der nicht gestreut hat“, sagt die Bautechnikerin mit Blick auf die verschiedenen anderen Krebsarten. Sie arbeitet in ihrem Beruf weiter und sie geht sehr offen mit dem Krebs um, zeigt ihre Glatze, benutzt aber auch eine Perücke. Es sei für sie „etwas Normales“ geworden. Wenn man sich nicht verstelle, befreie das die Seele, man werde geerdet und konzentriere sich auf das Wesentliche.

Beide Teilnehmerinnen sagen jedoch unisono: „Es ist so brutal, weil man den Krebs nicht spürt.“