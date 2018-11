Winterdienst Betriebshof für Winter gerüstet: Salzlager voll

Kreis Göppingen / Emilie Rückschloß

Bernd Burkhardt, Leiter des Städtischen Betriebshofes in Göppingen, öffnet die Tore der Salzlagerhalle – eine riesige Masse an grauweißem Streusalz kommt zum Vorschein. Die Halle im Betriebshof an der Großeislinger Straße fasst 1400 Tonnen Salz. Momentan werden 1000 bis 1200 Tonnen gelagert. Zu einem Notstand kam es im Winter von 2010 auf 2011. Es war kein Salz mehr vorhanden, um die Straßen, Gehwege und Plätze zu bestreuen. Damals wurden insgesamt zirka 2170 Tonnen im gesamten Winter verbraucht.

Die Autobahnen haben erste Priorität, das heißt, sie werden als erstes bestreut und es wird kein Salz von den Autobahnmeistereien an Betriebs-und Bauhöfe ausgeliefert, wenn dort Notstand herrschen sollte. „Man würde nicht einmal eine Hosentasche voll Salz bekommen“, so Burkhardt. Dahinter sieht er aber wenig Sinn, denn wenn die Autobahnen zwar gestreut sind, könne man auf den vereisten Landstraßen nicht mehr weiterfahren. Der Betriebshofleiter und seine Mitarbeiter bereiten sich derzeit auf den Winter vor. „Eine Tonne Salz kostet zwischen 55 und 60 Euro ohne Mehrwertsteuer“, erklärt Burkhardt. Der Einkauf des Salzes findet im Sommer statt, da die Nachfrage zu dieser Jahreszeit noch nicht so hoch ist. Das Salz wird aus Heilbronn und Haslach im Kinzigtal geliefert. Am Städtischen Betriebshof sind 70 Mitarbeiter für den Winterdienst zuständig; diese rüsten die Spezial­fahrzeuge jetzt nach und nach um.

Aus dem Fuhrpark, welcher aus 120 Fahrzeugen besteht, werden elf Kleinfahrzeuge für Gehwege und Plätze, vier Großfahrzeuge für den Straßenbereich und ein mittleres Fahrzeug, beispielsweise für den Krettenhofstraße, benutzt. Der Betriebshof kooperiert mit vier externen Firmen, die etwa 30 Prozent des Winterdienstes auf den Straßen abnehmen.

Aber nicht nur Fahrzeuge sind auf den Straßen unterwegs, sondern auch „Handtruppen“, die beispielsweise Treppen und schwer zugängliche Bereiche in Göppingen mit Salz bestreuen. „Vieles geht einfach nicht maschinell“, weiß der Betriebshofleiter.