Einkauf Besucher zieht es in die Läden

Ebersbach / Von Markus Munz

Von Schnee und Eis lassen sich die Ebersbacher nicht von ihrem verkaufsoffenen Sonntag abhalten. Auch wenn der namensgebende Frühling leider nicht mit von der Partie war, sind die Geschäfte in der Ortsmitte geöffnet. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt zieht es die Besucher mehr in die warmen Läden als auf die Straße. Die Cafés sind gut besucht. Die Verkaufsstände machen aus der Not eine Tugend und bieten Glühwein an. Beim Spezialitätengeschäft „Mann’s Enkeltochter“ gibt es heiße Schokolade. In den Bekleidungs- und Schuhgeschäften wird anprobiert und gestöbert, im Drogeriemarkt werden Einkäufe erledigt. Die Geschäftsleute locken mit Angeboten und Rabatten.

Das Schreibwarengeschäft „Tintenfässle“ feiert 20-jähriges Bestehen und bietet ebensoviel Prozent auf seine Waren. Ein Hingucker sind die vier schweren Motorräder der Bike Schmiede aus Altbach. Trotz der Witterung lassen sich die Besucher ihre Rote Wurst, Crepes und Zuckerwatte schmecken. Der eine oder andere genießt gänzlich unbeeindruckt eine Kugel Eis.

Laut wird es auf der Hauptstraße, als Putzfrau Erna Läpple mit 40 Personen im Schlepptau, jeder von ihnen mit einem Staubwedel „bewaffnet“, um die Ecke kommt, den Viehmarktbrunnen erklimmt und von dort oben den „Putzfrauen-Blues“ anstimmt. Die Kabarettistin ist zum ersten Mal beim Ebersbacher Frühling dabei, der in diesem Jahr unter dem Motto „Frühjahrsputz“ steht. „Mein Name ist Erna Läpple und es ist purer Zufall, dass ich mit diesem Namen Putzfrau geworden bin“, stellt sich die Frau mit Kittelschürze und Kopftuch vor, deren Mission die schwäbische Kehrwoche ist. Nachdem das Gesicht der Gänsehirten-Figur geputzt ist, zieht die Gruppe auf ihrem Putz-Rundgang durch Ebersbach weiter. Drei solcher Führungen wird Erna Läpple an diesem Nachmittag anbieten. Die Karten verkauft Wolfgang Dürr aus dem Vorstand des Ebersbacher Stadtmarketingvereins am Stand der 850-Jahr-Feier. Dort lädt die Stadtverwaltung die Bürger ein, sich mit Ideen am großen Jubiläum im Jahr 2020 zu beteiligen.

„In den letzten Jahren haben wir mit dem Wetter immer Glück gehabt, heute ist es natürlich nicht optimal, aber für die Kälte okay“, erklärt Wolfgang Dürr, „für die Geschäfte geht es darum, ihr Angebot präsentieren zu können. Deshalb lohnt es sich auf jeden Fall“. Bis auf einzelne Ausnahmen hätten daher auch alle Geschäfte wie geplant geöffnet. Nur beim Flohmarkt vor der Volksbank gibt es ein paar Lücken zwischen den Ständen.