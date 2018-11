Heimatgeschichte Besucher fahren auf Bahn-Nebenstrecken ab

Von Peter Buyer

Halbzeit. Nicht auf dem Fußballplatz, sondern auf Filseck. Seit Anfang Oktober läuft die Ausstellung „Von Zeiten und Zügen - Eisenbahngeschichte(n) im Landkreis Göppingen“. Bis zum Dreikönigstag können sich die Besucher im Ostflügel des Schlosses auf die Spuren der Eisenbahn-Geschichte begeben. Viele haben es schon getan, Kreisarchivar Dr. Stefan Lang, der die Ausstellung mit seinem Team zusammengetragen hat, ist mit der Resonanz sehr zufrieden. „Wir zählen die Besucher zwar nicht, aber in den Ausstellungsräumen ist immer jemand unterwegs“, sagt er. Besonders die Nebenbahnen der Fils­tal-Hauptstrecke haben es den Besuchern angetan.

Mit „extrem großer Euphorie“ ging es zwischen Göppingen – Boll, Süßen – Weißenstein, Geislingen – Wiesenstieg und Göppingen – Gmünd los. Die Strecken werden von 1901 bis 1926 mit Pauken und Trompeten, Glanz und Gloria eingeweiht. Zur ersten Fahrt von Geislingen nach Wiesensteig am 21. Oktober 1903 reist der Außenminister des Königreichs Württemberg an. Der König ist verhindert, Wilhelm II. schickt aber gegen Abend ein Telegramm aus Friedrichshafen, an den Hängen im oberen Filstal brennen zur Feier des Tages bengalische Feuer.

Bei der Einweihung der Strecke Göppingen – Boll 23 Jahre später gibt es das Königreich nicht mehr, aber der württembergische Staatspräsident bringt ein wenig Glanz aus der Hauptstadt mit und hält eine Rede. Ganze Dörfer und Städtchen waren stolz, man war „Teil der großen Verkehrswelt“, sagt Lang. „Der Bahnhof ist die Attraktion des Ortes, die Visitenkarte der Stadt.“

Auch nach der Einweihung der Strecken wird geklotzt, in Deggingen entsteht gleich neben dem Bahnhof das „Bahnhofshotel Nordalb“. Und damit ist klar, dass nicht nur Pendler aus dem Umland die Züge zur Fahrt in die Industriebetriebe im Filstal nutzen, sondern auch Touristen zum Ausflug aufs Land. „Im Raum Weißenstein und Treffelhausen gab es damals noch ein richtiges Skigebiet“, sagt Lang. In der Ausstellung ist eine Aufnahme zu sehen, auf der Fahrgäste mit geschulterten Ski-Brettern den Bahnhof verlassen.

Ihre besten Zeiten hatten die Nebenbahnen in den 1950er Jahren und auch noch in den frühen Sechzigern. „Die Züge sind proppenvoll, platzen auf einigen Fotos aus allen Nähten“, sagt Lang. Und doch, ab Anfang der 60er Jahre geht es langsam bergab. Immer mehr Menschen können sich ein Auto leisten, die Zahl der im Landkreis Göppingen zugelassenen Kraftfahrzeuge hat sich in den zehn Jahren zwischen 1958 und 1968 von 27 300 auf 57 000 mehr als verdoppelt. Aber das ist es nicht allein, auch die finanziellen Nöte der damaligen Bundesbahn machen den Nebenstrecken zu schaffen, sagt Lang. Es wird kaum in Gleise, Loks und Waggons investiert. Besonders in den häufig eingesetzten Schienenbussen ist es im Winter zu kalt und im Sommer zu heiß. Und die Kommunalpolitik kämpft zwar gegen die seit 1966 grassierenden Stilllegungspläne der Bahn, weist aber auch immer mehr Neu­baugebiete weit abseits der













bestehenden Bahnhöfe aus. Und: Die durch die Stilllegung freiwerdenden Flächen innerorts sind auch nicht immer unwillkommen. Besonders morgens und abends sind die Züge aber noch lange voll, Pendler und Schüler fahren mit der Bahn zum „Dienst“.

Während der Ölkrisen in den 1970ern keimt nochmal Hoffnung auf, aber dann ist doch Schluss auf den Nebenbahnen, als letzte wird 1989 die Strecke Göppingen – Bad Boll stillgelegt.

Und wenn die Strecke heute wieder reaktiviert würde? Wer weiß, Verkehrsminister Winfried Hermann käme bestimmt, vielleicht in Begleitung des baden-württembergischen Ministerpräsidenten und einer Blaskapelle? Aber das ist eine andere Geschichte.