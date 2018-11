Bilanz  Für Jugendliche gibt’s beste Chancen auf Ausbildung

Was die Arbeitsagentur in Sachen Berufsberatung leistet

Der Weg der Berufswahl bei Jugendlichen ist in der regel nicht geradlinig, die Berufsberater der Arbeitsagentur unterstützen deshalb zum einen mit einer riesigen Palette an Informationsmöglichkeiten auch über das Berufsinformationszentrum (BiZ) hinaus. Sowohl in gedruckter Form als mit Online-Angeboten in Form von Apps und Tools. Zum andern gibt es im Gesamtbezirk der Agentur, also in den Landkreises Esslingen und Göppingen an sechs Standorten 40 Berufsberaten. Die Agentur hat im vergangenen Jahr 38 Börsen und Ausbildungsmessen besucht, zu elf Infoveranstaltungen ins BiZ geladen, 650 berufsorientierende Veranstaltungen in Schulen abgehalten, Berater in jeweils 300 Klassen an allgemeinbildenden und beruflichen schulen entsandt und 240 Klassen im BiZ empfangen. Es wurden 2500 Sprechtage an Schulen gehalten, 675 Eignungstests durchgeführt und insgesamt 18 000 Beratungsgespräche geleistet.

Die zehn begehrtesten Berufe sind im Agenturbezirk seit Jahren fast die gleichen, nämlich (die Berufe gelten jeweils für beide Geschlechter): Industriemechaniker, Industriekaufmann, Bürokaufmann, Einzelhandelskaufmann, Kfz-Mechatroniker, Medizinische Fachangestellte, Verkäufer, Mechatroniker Automobilkaufmann und Fachinformatiker Anwendungsentwicklung. Wenn bei den zehn weniger beliebten Berufen mit den meisten unbesetzten Stellen ähnliche oder gleiche Berufe wie bei den begehrtesten auftauchen, dann liegt das laut den Berufsberatungsexperten oft an der Sparte und der Ausprägung. Sie Liste (wieder für beide Geschlechter) sieht so aus: Einzelhandelskaufmann, Verkäufer, Friseur, Bäckereifachverkäufer, Fleischereifachverkäufer, Zahnmedizinischer Fachangestellter, Koch, Berufskraftfahrer, Handelsfachwirt und Restaurantfachmann. Insgesamt gibt es 350 Ausbildungsberufe.