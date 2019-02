Kirche  Besinnung und Einkehr bei der ersten Orgelvesper

Gruibingen / Patricia Jeanette Moser

Festliches Glockenläuten hieß die Gläubigen in der Martinskirche Gruibingen willkommen und eröffnete die erste Orgelvesper der Kirchengemeinde. „Der Sonntags-Gottesdienst am Abend ist bei den Gläubigen willkommener als der am Morgen“, so fällt es Pfarrerin Magdalena Smetana auf. Flexibel wie die Pfarrerin stets ist, bietet die Orgel-Vesper so eine weitere Varian­te im kirchlichen Leben.

Das Thema „Liebe“ fand an diesem Abend, kurz nach dem Valentinstags-Gottesdienst seine Fortsetzung mit subtil gewählten Orgelstücken und entsprechender Literatur. Philipp Kuch, einer der drei Organisten in der Martinskirche, ließ die Königin der Instrumente feierlich erklingen. Pfarrerin Smetana las aus dem Zyklus „Ida“ von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Geschrieben hat der Literat diesen Text 1849 zur Verlobung mit seiner späteren Ehefrau Ida, die er 51-jährig als 18-Jährige heiratete. „Ja, du bist mein“, jubelt er im Zyklus vor Glück. Er überlebte seine Frau um 14 Jahre, die bereits 1860 stirbt.

Zur Ruhe kommen und genießen sollten die Kirchenbesucher, und das taten sie dann auch. Das Gedicht „Die Zärtlichkeiten“ von Stefan Zweig trug lyrisch weiter zur Entspannung bei. Das „Hohe Lied der Liebe“, der bekannte Bibeltext aus dem Korinther-Brief, beschreibt die Liebe, wie sie in bedingungsloser Weise ist oder sein kann. „Hier wird eine hohe Messlatte angelegt“, so Pfarrerin Smetana. „Die Liebe erträgt alles, sie hört niemals auf“, so heißt es hier unter anderem. „Freilich ist hier von der göttlichen Liebe die Rede, die vom Menschen nur angestrebt werden kann“, so erklärte die Pfarrerin einen lohnenswerten Glaubensweg.

Musik von Johann Sebastian Bach, Präludium und Fuge in B-Dur und das Präludium in F-Dur unterstützten die tiefen Gedanken. Moderne Klänge gab es bei „Can you feel the love tonight“ von Elton John aus dem Musical „König der Löwen“. Der „Monolog“ von Joseph Gabriel Rheinberger (1839-1901) gab sich in seinen Klängen sehr getragen. Gemeinsam gesungene Lieder und Gebete rundeten die Kirchenveranstaltung ab.

Der Marche-Sortie von Theodore Dubois (1837-1924) beendete die erste Orgel-Vesper in hoffnungsvoller und freudiger Weise. Die Besucher zeigten sich nach einer knappen Stunde erfreut und geistig erfrischt. Vor dem Heimweg gab es positives Feedback für das neue Angebot in der Kirchengemeinde. „Zum Sonntagabend-Krimi reicht es auch noch“, so äußerte sich Pfarrerin Smetana lachend.

Info Die nächste Orgelvesper ist für den 5. Mai geplant und soll sich leicht und sommerlich gestalten.