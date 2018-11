Kreis Göppingen Beschwerde wegen mitgeschnittener Sitzungen

Kreis Göppingen / Dirk Hülser

Kreisrat Christian Stähle wendet sich wegen Tonaufnahmen von Kreistagssitzungen an den Landesdatenschutzbeauftragten.

Hat das Landratsamt gegen den Datenschutz verstoßen? Dies vermutet Kreisrat Christian Stähle (Linke), weil Kreistagssitzungen aufgenommen werden. Den Tonmitschnitt der umstrittenen Sitzung vom 12. Oktober, als über die Zukunft des Müllheizkraftwerks abgestimmt wurde, hatte Landrat Edgar Wolff dem Regierungspräsidium (RP) zur Verfügung gestellt. Die Aufsichtsbehörde hatte von Wolff eine Stellungnahme wegen des Sitzungsverlaufs angefordert, diverse Kreisräte hatten sich darüber beschwert.

Stähle hat nun an den Landesbeauftragten für Datenschutz, Stefan Brink, geschrieben und um eine Stellungnahme gebeten. Gestern hat ein Mitarbeiter einen Blick in die E-Mail geworfen – seine erste Einschätzung: Es liegt vermutlich kein Verstoß gegen Datenschutzgesetze vor.

Auf Anfrage der NWZ erklärt Frank Feucht, Referent im Kommunalwesen: „Ich konnte beim Querlesen keine Besonderheiten erkennen.“ Stähle wollte unter anderem von Landrat Wolff wissen, auf welcher Grundlage Kreistagssitzungen aufgezeichnet und ob diese Mitschnitte an Dritte weitergeleitet werden. Diesen Fragenkatalog hat er am Donnerstag ebenfalls an die Landesdatenschützer geschickt.

Frank Feucht stellt grundsätzlich klar: „Mitschnitte sind erlaubt.“ Aber: Nur, wenn sie zur Niederschrift eines Protokolls dienen. Genau deshalb werden sie vom Landratsamt auch angefertigt. Heikler ist der Punkt der Weitergabe an Dritte. Hier greift sowohl die europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wie auch das Landesdatenschutzgesetz. Laut Feucht ist die Weitergabe erlaubt, „wenn dies zu Aufsichts- und Kontrollzwecken geschieht“. So steht es auch in Paragraph 5 des Landesdatenschutzgesetzes: „Eine Verarbeitung gilt als mit den ursprünglichen Zwecken vereinbar, wenn sie für die Wahrnehmung von Aufsichts- und Kontrollbefugnissen benötigt wird.“

Im Falle der Weitergabe des Mitschnitts, den Wolff seiner vom RP angeforderten Stellungnahme beifügte, glaubt Feucht nun: „Hier kommt man sehr schnell zu dem Schluss, dass es sich um eine Aufsichtsbehörde handelt.“ Oder einfacher gesagt: Das RP darf die Audiomitschnitte haben, weil es ja den Landrat kontrollieren soll. Feucht weist darauf hin, dass seine Behörde die von Stähle eingesandten Unterlagen noch genauer prüfen und den Kreisrat dann über das Ergebnis unterrichten wird.