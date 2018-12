Unterstützung Bescherung durch die Volksbank

SWP

Die Göppinger Volksbank unterstützt seit vielen Jahren speziell in der Vorweihnachtszeit soziale und karitative Einrichtungen, um deren wichtige Aufgabe zu würdigen und die Solidarität mit dem Landkreis zum Ausdruck zu bringen.

In diesem Jahr zählen unter anderem die Tafelläden der Caritas und des Deutschen Roten Kreuz zu den Spendenempfängern, genauso wie die vier Tierheime des Landkreises, die Vesperkirchen, die Lebenshilfe, die Kreisvereinigung Leben mit Behinderung, die Hospizdienste, das Frauenhaus und der Waldeckhof, wie das Geldinstitut mitteilt. Im laufenden Jahr hat die Volksbank demnach bereits 113 000 Euro Vereinen, Schulen, Kindergärten und gemeinnützigen Institutionen zur Verfügung gestellt. Dabei kommen die Gelder aus den Mitteln des Gewinnsparens. Monat für Monat sparen Mitglieder und Kunden der Bank einen bestimmten Betrag an, ein Teil des monatlichen Betrages geht in eine Lotterie, der andere Teil steht für Spendenprojekte zur Verfügung.

Im laufenden Jahr hat die genossenschaftliche Bank mit der Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“ zudem die Spendenvergabe ins digitale Zeitalter geholt, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt. Unter voba-gp.viele-schaffen-mehr.de können gemeinnützige Institutionen ihre Projekte einstellen und mithilfe der Volksbank nach Spendern suchen. Die Göppinger Volksbank verdoppelt dabei alle eingehenden Spenden bis die vorher vereinbarte Spendensumme erreicht ist. Bei den eingestellten Projekten kann es sich um die Renovierung des Vereinsheims handeln, genauso ist aber auch die Anschaffung eines Defibrillators förderfähig.

Die verwendeten Spenden, so berichtet das Geldinstitut weiter, kommen ebenfalls aus den Gewinnsparmitteln. So förderte die Volksbank in diesem Jahr die Anschaffung einer mobilen Beleuchtung für den Verein „Kontrast – christliche Werte leben“, stellt Mittel für die digitale Medienausstattung am Rechberg-Gymnasium in Donzdorf zur Verfügung, beteiligt sich an der Modernisierung des Vereinsheims des Musikvereins Eschenbach-Heiningen und hilft bei der Anschaffung einer Dachbox für den Skiclub Degenfeld. Fast 20 000 Euro können so für gemeinnützige Crowdfunding-Projekte gespendet werden.

Die Volksbank Göppingen kündigt abschließend an, dass sie auch im nächsten Jahr wieder Mittel auf der Crowdfunding-Plattform zur Verfügung stellen wird und ruft daher heute schon alle Projektstarter auf, sich mit ihrem Projekt zu registrieren.