Arbeit Berufsberatung im Landkreis

Kreis Göppingen / Margit Haas

„Unsere Hauptaufgabe ist die Arbeitsvermittlung“, sagt Fabian Wehle. „Viele unserer Klienten bringen aber einen ganzen Rucksack mit, der nichts mit Arbeit zu tun hat. Diesen Rucksack wollen wir leichter machen“, fährt der Teamleiter beim Göppinger Jobcenter fort. Von dort werde deshalb mit zahlreichen Partnern zusammengearbeitet.

Die Beratungseinrichtungen aus dem Landkreis waren bereits zum vierten Male zum „Tag des Netzwerks“ eingeladen. Denn: „Wenn etwa die Kinderbetreuung nicht geklärt ist“, sei an einen neuen Arbeitsplatz erst gar nicht zu denken. Kontakt zu freien Trägern wie etwa dem Göppinger Tagesmütterverein sind daher wichtig. „Viele Klienten nehmen mehrere Beratungsangebote in Anspruch. Wir sehen unsere Aufgabe darin, die zu koordinieren“, so Wehle weiter.

Wichtig für eine gute Zusammenarbeit, die die Klienten in ihrer Lebensplanung erfolgreich begleitet, ist die Vernetzung. „Es gibt viele neue Beratende und viele neue Beratungsstrukturen“, sagte Christian Stock von Zebra.

Das Deutsche Rote Kreuz und das Diakonische Werk beraten hier gemeinsam Migranten. Sich persönlich zu kennen „und ­Informationen aus erster Hand zu erhalten, ist sehr wichtig für unsere Arbeit“, betont Gerhard Betz.

„Wichtig ist auch der ständige Austausch mit der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter“, so der Leiter der Psychologischen Familien- und Lebensberatung des Caritasverbandes in Geislingen. Auch die Mitarbeiter von Viadukt nutzten die Gelegenheit, Partner persönlich kennen zu lernen. Gemeinsam mit den Mitarbeitern der Suchtberatungsstelle, des Jugendamtes oder des Jobcenters, mit dem Haus Linde oder SOS-Kinder- und Jugendhilfen oder pro familia begleiten sie Menschen, die Unterstützung benötigen.

Beratung speziell für Frauen zu allen Fragen zum Berufsleben gibt es bei Eva Gnida von BeFF – die Abkürzung steht für Berufliche Förderung von Frauen. Dies ist ein vom baden-württembergischen Wirtschaftsministerium gefördertes Projekt, das Frauen ansprechen will, „von der alleinerziehenden Mutter mit Arbeitslosengeld-II-Bezug bis zur Führungskraft, die sich beruflich verändern möchte“.

Gefragt war bei der Veranstaltung auch Rudolph Bede von der Beratungsstelle „Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung“ und die Vertreter der Beratungsstellen des Göppinger Landratsamtes. „Von 35 Einrichtungen sind 30 unserer Einladung gefolgt. Alle unsere wichtigen Partner informieren sich bei uns. Das ist eine sehr positive Resonanz“, freut sich Fabian Wehle.