Brauchtum Narren stürmen am Gombigen und an Rosenmontag Wiesensteig

Narren stürmen am Gombigen und an Rosenmontag Wiesensteig

Wiesensteig / Ilja Siegemund

Zur Narrenhochburg wandelt sich Wiesensteig am Gombigen Doschdeg, wenn wieder hunderte kostümierte Menschen, vor allem Frauen, durch das Städtle ziehen. An Rosenmontag lockt der Umzug voraussichtlich etwa 3000 Besucher an.

Was wäre Wiesensteig ohne Fasnet? Diese Vorstellung ist für eingefleischte Fans der fünften Jahreszeit kaum denkbar. „Für uns ist der Gombige einer der Haupttage – wenn nicht sogar der wichtigste“, betont Christoph Baumeister, amtierender Vizepräsident der Fasnetsgesellschaft Wiesensteig (FGW). Seit vielen Jahren richtet die FGW an diesem Abend das Maschgra aus, das zahlreiche Fasnetsbutzen begeistert. Die Sieger werden um 23 Uhr im Narrenzelt bei der alten Turnhalle gekürt.

Alle Gruppen, die beim Gombigen Doschdeg am Maschgra teilnehmen, dürfen sich beim Fasnetsumzug am Rosenmontag unter die Hästräger mischen und ihre Verkleidung präsentieren.

Der traditionelle Rosenmontagsumzug - ein weiteres großes Event in Wiesensteig – beginnt um 14.01 Uhr. Mit von der Partie sind heuer knapp 80 Gruppen. „Unser Umzug ist bis über die Tälesgrenzen hinaus beliebt und wird immer beliebter“, freut sich der FGW-Vizepräsident.

Mehr zum Gombigen Doschdeg und dem Rosenmontagsumzug steht am Mittwoch im Vorabend-ePaper sowie am Donnerstag in der GEISLINGER ZEITUNG und dem ePaper.