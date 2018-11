Alter Beratung zu Vorsorgevollmacht und Co.

Kreis Göppingen / SWP

Jeder Mensch kann durch Unfall, Krankheit oder andere Ereignisse in eine Situation geraten, in der eigenverantwortliches Handeln und sinnvolle Entscheidungen nicht mehr möglich sind. Vor diesem Hintergrund empfiehlt der Göppinger Kreisseniorenrat (KSR), mit einer Vorsorgevollmacht und einer Patientenverfügung Probleme zu vermeiden. Mit einem Schulungsangebot sollen vor Ort weitere Berater gewonnen werden.

Der Kreisseniorenrat weist in einer Pressemitteilung darauf hin, dass öfter als man gemeinhin glaubt, Beschwerden eintreten, die eine Vorsorge nicht mehr ermöglichen. Eine notarielle Verfügung ist laut KSR nicht erforderlich, bei vorhandenen eigenen Immobilien jedoch unverzichtbar, so Peter Kunze, der Vorsitzende des Stadtseniorenrats Göppingen, der jeweils dienstags von 14 bis 18 Uhr im Bürgerhaus eine „Erfahrungsberatung“ kostenlos anbietet. Göppinger Bürger können unter Tel. (07161) 683155 einen Termin vereinbaren. Mehrere Wochen Wartezeit müssen allerdings in Kauf genommen werden. Auch in weiteren Städten und Gemeinden im Kreis gibt es Experten, meist ehrenamtliche Mitarbeiter der Seniorenräte oder hauptamtliche Mitarbeiter der Verwaltung, mit denen eine Beratung vereinbart werden kann.