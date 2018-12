Konzert Beliebte Hirtenmesse in Eislinger Markuskirche

Eislingen / SWP

Die Germania-Chöre Eislingen präsentieren am Sonntag ab 17 Uhr in der Markuskirche die Böhmische Hirtenmesse von Jakub Jan Ryba. Diese Messe für Gemischten Chor, 4 Solisten und Orchester von 1796 des Mozart-Zeitgenossen Ryba ist die beliebteste der sogenannten tschechischen Weihnachtsmessen. Die Komposition ist zwar wie eine klassische Messe aufgebaut, der volksnahe deutsche Text und die Musik geben der Messe aber einen volkstümlichen Charakter.

Der Text beschreibt eine Dorfszene irgendwo in der Provinz, und anders als in Bachs Weihnachtsoratorium ist der Text nicht der Bibel entnommen. Hier wird eine Geschichte erzählt, die aus einer mitteleuropäischen Region stammen könnte: In einem verschneiten Dorf wird der Meister von seinem Knecht geweckt, der aufgeregt berichtet, er habe ein Licht am Himmel gesehen. Tatsächlich leuchtet ein Stern – der Weihnachtsstern – am Himmel. Aufgebracht wecken sie das ganze Dorf, rufen die Bewohner zusammen und gemeinsam mit lauter Musik und den Tieren machen sie sich auf den Weg, den ihnen der Stern zeigt.

Die Messe wird aufgeführt vom Gemischten Chor und dem Chor „InTakt“ der Germania sowie einem Projektchor aus anderen Chören und Hogy-Schülern. Die Gesamtleitung hat Peter Joas.

Info Karten gibt es in Eislingen bei der Metzgerei Weingärtner in der Holzheimerstraße 10, beim Cafè Gromer in der Bahnhofstraße 5 und bei Peter Heber in der Grillparzerstraße 5, Tel. (07161) 98 96 09 sowie bei der NWZ in Göppingen. Pro verkaufter Karte geht ein Euro an die NWZ-Aktion „Gute Taten“.