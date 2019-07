Erst nach einer behördlichen Kontrolle veranlasste ein Eislinger Großhandel die Information seiner Kunden. Der Lebensmittelhandel hatte potenziell gesundheitsgefährdende Oliven verkauft.

Wie die Untere Lebensmittelüberwachungsbehörde informiert, fiel der Großhandel Gül Lebensmittel aus Eislingen bei einer Kontrolle am 26. Juni unangenehm auf. Der Handel hatte “nicht sichere und verzehrsungeeignete Oliven in Fertigpackungen“ in den Verkehr gebracht.

Konservendosen waren bereits aufgebläht

Zwei Serien von Konservendosen mit Oliven wiesen bei der Kontrolle bereits eine sogenannte Bombage auf. Das heißt, die Konserven waren aufgebläht. Dies gilt als Nachweis für mikrobielle Aktivitäten mit Gasbildung. Der Verzehr der Oliven könnte demnach gesundheitlich bedenklich sein.

Doch auch nach Kenntnis der Problematik, zum Beispiel durch Kundenbeschwerden sowie eine Information eines Zulieferers „wurde keine Rücknahme der Erzeugnisse vom Markt veranlasst“, schreibt die Untere Lebensmittelüberwachungsbehörde in ihrem Bericht. Die Behörden seien ebenfalls nicht verständigt worden.

Erst nach der Kontrolle ging das Unternehmen mit einer Warnung an die Verbraucher an die Öffentlichkeit.

Wegen eines Produktionsfehlers rufe man einen Teil seiner Oliven zurück, hieß es dann am 26. Juni in der öffentlichen Warnung. Unter anderem sitze die Gummierung an den Deckeln einiger Verpackungen locker, erklärte das Eislinger Unternehmen in der Mitteilung.

