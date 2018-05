Freizeit Bei Hitze ab ins kühle Nass

Maximilian Haller

Die Pfingstferien sind im vollen Gange und die Menschen zieht es ins kühle Nass. Viele Besucher strömten in den vergangenen Tagen etwa ins Göppinger Freibad, das schon Anfang April seine Pforten geöffnet hat. „Die Leute kommen“, und zwar zuhauf, freut sich Ulrich Becker, Gruppenleiter des Badebetriebs. Bereits im April zu öffnen habe sich für Göppingen als „Jackpot“ erwiesen. „Es war der absolute Burner vom Wetter her, wir können uns nicht beschweren“, findet Becker. Mehr als 11 000 Besucher konnte das Bad im Eröffnungsmonat verzeichnen. Das sei aufgrund des schönen Wetters allerdings auch zu erwarten gewesen.

Freitagnachmittag im Göppinger Freibad: Die Badefreunde erwartet 25 Grad und ein nahezu komplett blauer Himmel mit viel Sonnenschein. Das Freibad ist gut besucht, der wirklich große Ansturm wird jedoch erst fürs Wochenende erwartet. Rhythmisches Platschen des Wassers, Kinderlachen und Jubelgeräusche auf dem Volleyballfeld lassen jedoch ahnen: der Sommer naht.

Grund für das frühe Öffnen des Freibads war der Umbau der Barbarossa-Thermen in der Lorcher Straße. Bis Herbst wird das Göppinger Hallenbad saniert, Sauna- und Wellnessbereich bleiben jedoch weiter geöffnet. Für das Freibad ist die Sanierung ein Glücksfall, findet die Fachangestellte für Badebetriebe, Sarah Wahl: „Die Leute sind glücklich darüber, dass wir so früh aufgemacht haben.“ Nur vereinzelt haben sich Besucher darüber beschwert, bei schlechtem Wetter keinen Zugang zur Therme zu haben. Auch Ulrich Becker sieht in dem Umbau positive Auswirkungen auf den Freibadbereich: „Wenn kein Hallenbad da ist, gehen die Menschen in die umliegenden Freibäder.“

Das Göppinger Freibad hat sich auf die Menschenmengen gut vorbereitet: Der Liegebereich wurde erweitert, so dass mehr Platz für Besucher vorhanden ist. Der Spielbereich wurde mit neuen Sonnenschirmen ausgestattet. Stammgästen des Hallenbads steht eine Sportbahn zur Verfügung. „Zudem kann die Sprunganlage auf Wunsch geöffnet werden“, erklärt Alexander Lorenz, Fachangestellter für Badebetriebe. Wer sich mutig vom Drei- oder Fünfmeterbrett stürzen wolle, der müsse nur den Angestellten des Göppinger Bads Bescheid geben.

Einige Jugendliche nehmen dieses Angebot auch umgehend in Anspruch. Sarah Wahl und Alexander Lorenz sperren den Sprungbereich aus Sicherheitsgründen vorübergehend ab. Ein Sportschwimmer scheint etwas irritiert zu sein von der rot-weißen Schwimmleine, die auf einmal seine Bahn kreuzt. Doch auch er verlässt ordnungsgemäß den Bereich, bevor die Gruppe von Jugendlichen ihre Rückwärtssalti vom Sprungbrett übt.

Für die Bambini unter den Badegästen ist ebenfalls gesorgt. Heike Forster leitet Anfängerschwimmkurse, die von den Stadtwerken angeboten werden. Teilnehmer ab fünf Jahren werden buchstäblich ins kalte Wasser geworfen. „Das ist ein Tiefschwimmerkurs, er findet also direkt im tiefen Wasser statt“, erklärt Forster. Der zehntägige Kurs sei komplett ausgebucht.

Wer keinen Platz in dem Kurs bekommen hat, muss sich bis zu den Sommerferien gedulden. Dann startet nämlich der nächste Kurs, in dem auch die kleinsten Besucher des Göppinger Freibads lernen, auf ihre Schwimmflügel zu verzichten.