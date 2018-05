Besiedelung Behörden fordern mehr Wohnraum

Albershausen / ANGELA SAKSCHEWSKI

Nächste Runde im Bauverfahren „Höfelbett“ in Albershausen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte Stadtplaner Manfred Mezger die neuesten Entwicklungen vor: Dem Regierungspräsidium und dem Verband Region Stuttgart war die bisher geplante Bebauung zu großzügig. Die beiden Behörden fordern bei einem neuen Wohngebiet Platz für 60 Einwohner pro Hektar, die bisherige Planung hätte aber nur rund zwei Drittel der Vorgaben erfüllt – also muss nachverdichtet werden, was den Anwohnern wiederum nun gar nicht schmeckt.

Diese hatten in der ersten Anhörung (eine zweite folgt, wenn der Bebauungsplan offiziell erstellt ist) einige Bedenken angemeldet, die es zu prüfen galt. Abgesehen davon, dass sie sich eine weniger dichtere Bebauung gewünscht hätten, haben die Anwohner Angst vor überbordendem Verkehr in der Sonnenhalde, wenn mit der Verlängerung der Bergstraße eine zweite Zufahrtsstraße für das neue Baugebiet geschaffen wird.

Mezger, der den Gemeinderäten und den Zuhörern die Planung erläuterte, wies darauf hin, dass er um das Problem wisse, allerdings werde man versuchen, mit mobilen Verkehrsinseln die Geschwindigkeit zu regulieren. Außerdem, so der Stadtplaner, dürfe man das Problem nicht allein mit dem neuen Baugebiet verbinden, es bestehe ja schon.

Zur Nachverdichtung des Gebiets plant die Verwaltung nun zweierlei: Zum einen soll die Grundstücksgröße der einzelnen Plätze von 5,8 Ar etwas verringert werden, zum anderen soll ein weiteres Mehrfamilienhaus neben dem geplanten Spielplatz entstehen. Zusammen mit den drei geplanten Mehrfamilienhäusern an der Bünzwanger Straße wird die geforderte Einwohnerdichte erreicht.

Bürgermeister Jochen Bidlingmaier indes betonte noch einmal die Notwendigkeit des Neubaugebiets: „Wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum in Albershausen. Die Innenstadtentwicklung haben wir vorangetrieben, es wurde eine Standortanalyse gemacht und wir haben die Öffentlichkeit zu dem frühestmöglichen Zeitpunkt in die Planung mit einbezogen.“ Die vorhandene Kanalstruktur, das hatten die Anwohner auch angefragt, reiche vollkommen aus und auch der Abstand zu den Gebäuden im Kastanienweg sei mit 45 Metern völlig ausreichend. Außerdem – und da erlaube die Regierung ob der großen Wohnungsnot inzwischen sogar schon Ausnahmen – befinde sich die Bebauung vollkommen im Flächennutzungsplan.

Stadtplaner Manfred Mezger meinte: „So ein neues Baugebiet ist immer eine Bewältigung von Interessenkonflikten, wir müssen einen konsensfähigen Kompromiss finden und die verschiedenen Interessen sauber gegeneinander abwägen, und das haben wir mit dieser Planung versucht“, so Mezger.

Stadtrat Roland Hirsch, Vorsitzender der Bürgerlichen Wählervereinigung (BWV), erklärte: „Unsere Fraktion spricht sich geschlossen für den jetzigen Bebauungsplan aus.“ Auch die Freie Wählerschaft (FW) unterstützt den Plan: „Natürlich gibt es da immer Interessenkonflikte, aber wir müssen an die Entwicklung von ganz Albershausen denken“, sagte Uwe Seitz. Sandra Hildebrandt (CDU): „Grundsätzlich sagen wir ja, aber man sollte sich mit den Anregungen aus der Bürgerschaft noch intensiver auseinander setzen“, erklärte sie. Alles in allem stehen die Gemeinderäte aber wohl hinter dem Plan, die anschließende Abstimmung endete mit einem einstimmigen Ergebnis.