Unterhaltung Beatles und Abba für Junggebliebene

Deggingen / Patricia Jeanette Moser

Trotz schönstem Frühlingswetter füllte sich der Gemeindesaal der evangelischen Christuskirche in Deggingen am Sonntag: Fenster und Türen wurden weit geöffnet und verführerischer Kaffeeduft empfing die Gäste des Motto-Nachmittags „Mir wared au mol jong“ schon auf der Straße. Der musikalische Bogen spannte sich über mehrere Jahrzehnte. Beginnend von den Beatles, über Abba bis hin zu Udo Jürgens-Schlagern bot sich dem Publikum ein großes Repertoire. Der Singkreis hatte sich im Stil der Zeit bunt und blumig gekleidet. Stirnbänder, bodenlange Rüschenröcke und riesige Blumenmuster führten optisch in die Zeit der musikalischen Themen.

Leidenschaftlich ließ der gut gelaunte Chor „All you need is love“ und „Let it be“ erklingen. Schlager von Udo Jürgens wie „Ein ehrenwertes Haus“ und „Griechischer Wein“ sangen die meisten Gäste spontan mit. Gesanglich ging es weiter nach San Franzisko und nach Griechenland. Pfarrer Wolfgang Krimmer lieferte in einer launigen Moderation zahlreiche Informationen zur Star-Club-Zeit der Beatles in Hamburg. Die Entstehung mancher Texte des Nachmittags wurden von ihm beleuchtet.

Seit Jahren fester Bestandteil

Die Motto-Veranstaltungen der Christuskirchengemeinde Bad Ditzenbach/Deggingen gibt es schon seit Jahren, wie die begeisterten Gäste und Helfer im Hintergrund verrieten. Seemannslieder waren auch schon mal das musikalische Thema. Den Gästen gefällt es. Und so sind die bunten Nachmittage im Gemeindehaus stets sehr gut besucht. „Wo Singkreis draufsteht, da ist was Gutes drin“, bestätigte Pfarrer Krimmer stolz. Er blickte am Sonntag auf eine aktive Kirchengemeinde, die Freude am Gesang und an der Gemeinschaft hatte. Die Gäste kamen von Bad Überkingen, Geislingen, von der Albhochfläche und den eigenen Kirchengemeinden.

Außer der Musik lieferte der Singkreis die Kuchen fürs reich bestückte Büfett. Die jugendlichen Servicekräfte aus Bad Ditzenbach und Deggingen waren die Konfirmanden Nico, Maxi und Tim. Pfarrer Krimmer stellte sie mit den Worten vor: „Die hen no junge Füß´ und außerdem machet sie es gern“. Souverän schenkten die Konfirmanden auch den „Auendorfer Apostelwein“ aus. Es handelte sich dabei um den Rotwein, der zur Finanzierung der Auendorfer Kirchenrenovierung beiträgt, aber nicht dort wächst. Bei Kaffee und Kuchen setzte sich der bunte Nachmittag fort, mit Liedern der 1960er- bis 1980er-Jahre. Zeitzeugen, deren Kinder und Enkel hatten gleichermaßen ihre Freude am Mitsingen. Unter der musikalischen Leitung von Tine Wilms setzte sich der vergnügte Nachmittag bis in die frühen Abendstunden fort.