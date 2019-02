Cover-Konzert Beatlemania im Uditorium

Uhingen / Sabine Ackermann

„I saw her standing there.“ Nur eingefleischte Beatles-Fans wussten, dass der Opener der „Cavern Beatles“ im Uditorium 1963 als erstes Lied auf dem ersten Album „Please Please me“ der originalen Pilzköpfe veröffentlicht wurde.

Stringent durchlaufen die vier Musiker aus Liverpool – ja, auch sie atmeten dort den Spirit ein – die verschiedenen Stationen in den 60er Jahren dieser Ausnahmeband. Chris O‘Neill (Paul McCartney), Paul Tudhope (John Lennon), Richard Blasberry (George Harrison) sowie Simon Ramsden (Ringo Starr) spielen und singen Ohrwürmer aus den Lehrjahren der Fab Four, aus der Zeit des Durchbruchs, präsentieren die „neuen Klänge“ sowie die „bunte“ Zeit mit Peace und Revolution. Am Ende sind es fast 40 Titel, wobei es die 250 Zuschauer schon beim vierten Stück „All my loving“ nicht mehr auf den Sitzen hält. Ganz Mutige schwofen am Seitenrand, der Großteil bewegt sich so gut es eben in den Reihen geht und der kleine Rest – ja der schaut dann auf wackelnde Hüften und Pos.

Fast wirken die Protagonisten auf der Bühne etwas zu ernst, besonders Chris O’Neill alias „Paul“ – der sich ab und zu auf Deutsch bedankt – huscht kaum ein Lächeln übers Gesicht. Doch die Ernsthaftigkeit, reduzierte Körpersprache und Zurückhaltung zwischen den Stücken machen die „Cavern Beatles“ noch glaubwürdiger – auch ihren Vorbildern ging’s um die Musik und nicht ums Anheizen. Es scheint so, als habe das Quartett die Songs genau erforscht, um vom akkuraten Akkordgriff bis hin zu jedem Drumfill die Stücke so authentisch wie möglich zu spielen. Ob „Help“, „Yesterday“, „Paperback Writer“, „Penny Lane“, „One after 909“, „Get back“ über „Let it be“ oder „Hey Jude“ – keine Epoche wird ausgelassen. Wenngleich, die eher unbekannten Stücke aus der „LSD-Ära“ schon etwas merkwürdig klangen. Gut gemacht sind die täuschend ähnlichen Outfits zu „Sergeant Peppers Lonely Hearts Club Band“, Frisuren inklusive der üppigen Schnauzbärte und natürlich Johns runde Brille.

Ein großartiges, toll ins Licht gesetztes Power-Konzert ohne überflüssigen Schnickschnack, aber dafür mit authentischer Technik und nur geringem Einsatz von Halbplayback. Ein kleiner Gag waren die riesigen Scheinwerfer im Hintergrund, die zwischendurch die Zuschauer in Szene setzten. Am Ende ein überaus begeistertes Publikum, das sich mit Jubelpfiffen und Dauerklatschen nach drei Zugaben bei den „Cavern Beatles“ bedankte.

