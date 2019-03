Auch zur Dauerbau- und Staustelle auf der B 297 in Birenbach gab es in der Sitzung in Wäschenbeuren etwas Neues. Die Räte Peter Baudisch und Erich Hieber (beide CDU) zeigten sich empört über den langsamen Baufortschritt. „Wenn ich da durchfahre, stehen gerade mal zwei Bauarbeiter herum, so wird das nie fertig“, sagte Baudisch.

Uwe Straub vom Ingenieurbüro Straub – wegen der Projekte Wäscherhofstraße und Heubeund IV vor Ort in Wäschenbeuren – ist an den Planungen in Birenbach beteiligt und kennt zumindest zwei Gründe für den langsamen Fortschritt: „Bei den Bauarbeiten wurde festgestellt, dass der Kanal unter der Straße marode ist und erneuert werden muss, das dauert und war so nicht von Anfang an eingeplant.“

Projekte Heubeund IV: Neues Baugebiet in Wäschenbeuren wird erschlossen Die Sanierung der Wäscherhofstraße und die Erschließung des Baugebiets Heubeund IV sind die nächsten Projekte in Wäschenbeuren.

Nicht eingeplant war auch die Deutsche Telekom. Die hatte im Vorfeld gesagt, keine neuen Kabel in der Straße verlegen zu wollen. Das galt aber nur bis zum Baubeginn, dann wollte die Telekom plötzlich doch, berichtete Straub. Die Folge: Der Bauablauf musste umgeplant werden, es gibt deutliche Verzögerungen. „Jetzt muss es richtig losgehen“, sagte Straub, aber: „Das dauert mit Sicherheit bis ins nächste Jahr rein.“