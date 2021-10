Die B 10 wird von Freitag, 14 Uhr, zwischen der Anschlussstelle Reichenbach an der Fils/Hochdorf und dem Plochinger Dreieck in Fahrtrichtung Stuttgart voll gesperrt. Voraussichtlich wird die Sperrung am Montag, 18. Oktober, um 5 Uhr wieder aufgehoben. Von der Sperrung ist auch die Überleitung von der B 10 aus Richtung Göppingen zur B 313 in Richtung Autobahn betroffen, teilt das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart mit.

Bei den Arbeiten werden zwei Fahrbahnbereiche der B 10 in Fahrtrichtung Stuttgart saniert. Das Einfahren auf die B 10 in Richtung Stuttgart an der Anschlussstelle Reichenbach/Hochdorf ist in dieser zweiten Bauphase am Wochenende nicht möglich. Währenddessen ist auch das Aus- und Einfahren auf die B 10 in Richtung Stuttgart an der Anschlussstelle Ebersbach nicht möglich. Eine entsprechende Umleitung über die Landstraße zwischen Reichenbach und Plochingen wird ausgeschildert.

Das RP saniert seit 1. Oktober die B 10 zwischen Uhingen-West und Reichenbach sowie am Plochinger Dreieck in Fahrtrichtung Stuttgart auf einer Länge von rund 10,5 Kilometern. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Anfang November andauern.