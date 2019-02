Sanierung Baumhäuser der Jugendherberge im April fertig

Göppingen / Peter Buyer

Stockbett, Stockbrot und wilde Nächte“, so wirbt der baden-württembergische Landesverband im Internet für seine Jugendherbergen. Gleich darunter, passend zu den wilden Nächten, die Überschrift: „Wer schläft schon gern allein?“ Nicht allein schlafen hat in Jugendherbergen Tradition, Generationen von Schülern kennen die Stockbetten in geräumigen Schlafsälen: Stickige Luft, einer schnarchte immer. Diese Zeiten sind in vielen Jugendherbergen vorbei, bald auch in Göppingen.

Im großen Haus in Hohenstaufen sind zwar im Moment die Handwerker die einzigen Besucher, aber Anfang Mai soll alles fertig sein für die Herbergsgäste. Es gibt dann auch Doppelzimmer, teils mit eigenem Bad. Und Zimmer mit vier und noch ein paar mit sechs Betten. Der Schlafsaal hat ausgedient. 116 Betten hatte das alte Haus, 134 Betten sind es im Mai, 28 davon auf Stelzen: 9 so genannte Baumhäuser, nagelneue Holzhütten auf Stelzen, leuchten neben dem Gebäude aus den 60er Jahren im warmen Wintersonnenlicht.

„Übernachten können sie hier das ganze Jahr“, sagt Karl Rosner, Geschäftsführer des Landesjugendherbergsverbandes. „Nur im Winter müssen sie etwas robuster sein und warme Sachen mitbringen.“ Oder ein Bett in einem der Zimmer im Haus buchen, dort gibt es eine Zentralheizung.

Im Moment kommen nur die Handwerker ins Schwitzen, auch ohne Heizung. „Anfang April ist das Haus fertig, dann kommen die Außenanlagen“, sagt Architekt Josef Oswald. „Und bis zum 1. Mai ist alles fertig“, ist er sich sicher. Dann sollen die Gäste kommen, möglichst viele und vor allem mehr als früher. Im letzten Öffnungsjahr 2016 waren es 10 000 Übernachtungen in Göppingen. „Eine Auslastung von 24 Prozent“, sagt Rosner. Zu wenig, um kostendeckend zu arbeiten, die Jugendherberge auf dem Hohenstaufen stand „kurz vor der Schließung“, war nicht mehr attraktiv. Dann rauften sich Landesverband und Stadt zusammen, entwickelten neue Ideen und jetzt ist alles fast fertig. „15 000 bis 20 000 Übernachtungen sollen es in Zukunft schon sein“, sagt Rosner. Vielleicht nicht im ersten Jahr, aber möglichst schnell. Immerhin: Schon jetzt gibt es rund 6000 Reservierungen für das laufende Jahr, und das, obwohl das Haus noch gar nicht geöffnet hat.

Im Blick hat Rosner vor allem Kinder. Mit ihren Familien oder als Schulklasse. Die Lage für einen Ausflug ins Grüne gleich unterhalb des Hohenstaufen-Gipfels könnte dafür kaum besser sein, findet auch Almut Cobet. Die Sozialbürgermeisterin war gestern von den Umbauten und Baumhäusern sehr angetan. „Da sieht man, dass sich die Jugendherbergen in den letzten 20 Jahren total verändert haben.“ Und Rosners Kinder- und Familienansatz kann Cobet, die als Erste Beigeordnete auch für das Stadtmarketing Göppingens verantwortlich ist, nur unterstützen: „Familien sind für uns eine ganz wichtige Zielgruppe.“

Immerhin 4,7 Millionen Euro kostet die Sanierung und Erweiterung der Herberge, die Stadt Göppingen gab 400 000 Euro und ein zinsloses Darlehen in Höhe von 500 000 Euro, das Land nochmal 900 000. Den Rest übernimmt der Landesverband.

Viel Geld, ursprünglich sollte es rund eine Million weniger sein. Aber während des Baus gab es mehrere schlechte und vor allem teure Nachrichten: „Das Dach war morsch, musste komplett erneuert werden“, sagt Architekt Oswald. Und im Hof erwies sich der Untergrund als nicht tragfähig. Selbst den Lastwagen, die die neue Herbergsküche beliefern werden, hätte der völlig durchnässte und matschige Boden nicht standgehalten. Also musste der Matsch metertief raus und mit Schotter aufgefüllt werden. Jetzt ist alles zu, nur die Pflastersteine fehlen noch. Drinnen im Speisesaal verlegen die Handwerker gerade den Linoleum-Boden. Rot-orange, eine gute Wahl, da sieht man die ganzen Tomatensoßen-Spritzer nicht so, die die vielen Kinder nach dem Mittagessen hinterlassen werden.