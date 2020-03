Wenige Wochen vor dem Bürgerentscheid zum umstrittenen Baugebiet Heubeund-West gehen in Wäschenbeuren die Wogen hoch. Die CDU geht mit den Grünen hart ins Gericht und mahnt „transparente und faire Informationen“ an. Am 20. April wird eine Bürgerversammlung stattfinden, die Abstimmung ist am...