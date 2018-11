Erweiterung Baugebiet soll Möglichkeit zur Wachsen bekommen

Bünzwangen / TOBIAS FLEGEL

Das Bauamt der Stadt Ebersbach und die Ingenieure eines Büros aus Nürtingen müssen den Entwurf für das Neubaugebiet „Unterer Wasen Süd“ in Bünzwangen noch einmal überarbeiten. Der Ausschuss für Technik und Umwelt hat ihnen am Dienstag aufgetragen, die bisher vorgesehene Fläche nach Süden bis zur Kreisstraße und nach Osten bis zu einem Feldweg zu erweitern. Eine weitere Überlegung ist, das Baugebiet nicht über eine Stichstraße zu erschließen, sondern eine Durchfahrt von der Schlierbacher bis zur Kreisstraße zu ermöglichen. An die Verbindung könnte die Kornbergstraße mit angeschlossen werden.

Die geplante Ausweitung soll der Stadt Spielraum für die künftige Ausweisung weiterer Baugrundstücke geben oder für eine andere Gestaltung der Fläche. „Was wir damit machen, steht auf einem anderen Blatt“, sagte der stellvertretende Bauamtsleier, Roland Albig. Eine Erweiterung des Geltungsbereichs halte er für „unschädlich“.

Kleingartenanlage außen vor

Durch die Ausdehnung der Außengrenzen wächst das bisher rund 2,6 Hektar große Baugebiet. Eine angrenzende Kleingartenanlage soll nicht in dem Geltungsbereich enthalten sein. Mit der Ausklammerung folgte der Ausschuss einem Vorschlag von Armin Bühler (Freie Wähler).

Eine Anbindung des Gebiets an die Kreisstraße lag für viele Stadträte auf der Hand, da Anwohner dadurch von zwei Seiten zu ihren Häusern gelangen können. „Nehmen wir zehn Meter noch dazu, dann können wir die Kornbergstraße auch noch an die Kreisstraße anbinden“, schlug Gerhard Mayer (CDU) vor. Ein solcher Anschluss geht für Brigitte Pullmann (SPD) mit einer weiteren Verdichtung einher: „Wenn wir die Straße auf die Kreisstraße hinausziehen, dann müssen Häuser drum herum sein“, fand sie.

Grundsätzlich nicht abgeneigt gegen eine Anbindung an die Kreisstraße, wies die Verwaltung auf Nachteile des Anschlusses hin. „Es gib immer ein paar Autofahrer, die meinen, sie müssen den Schleichweg nehmen“, sagte Bauamtsleiter Markus Ludwig. Solche Leute verführe die Anbindung durch den „Unteren Wasen“ zu fahren.

Anbindung bringt mehr Verkehr

„Wir haben den Konflikt, möglichst viele Familien und möglichst wenig Verkehr in das Gebiet zu bekommen“, sagte Bürgermeister Eberhard Keller. Nicht begeistert von der Anbindung und von einer weiteren Ausdehnung des Gebiets war Ortsvorsteherin Dagmar Reyer: „Die Leute in der Kornbergstraße leben bisher ganz gut da. Ich möchte nicht das Bünzwangen 100 Meter in die Richtung erweitert wird“, wandte sie ein.

Die Ortsvorsteherin hat am

10. Dezember Gelegenheit, mit den übrigen Ortschaftsräten von Bünzwangen über den überarbeiteten Entwurf sprechen. Die Einwände und Überlegungen des Gremiums sollen anschließend die Grundlage für die Diskussionen im Ausschuss von Technik und Umwelt und im Gemeinderat bilden. Den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Unterer Wasen Süd“ sollen die Stadträte noch in diesem Jahr fassen.