Immer wieder gibt es Kritik an geplanten Neubaugebieten. Wie sollen die Kommunen damit umgehen? Mehr Bürgerbeteiligung kostet Zeit, Nerven und Geld.

Es ist ein Balanceakt, jedes Mal. Ein Bau- oder Gewerbegebiet wird geplant, die Innenstadt saniert. Immer ist es für Bürgermeister und Stadtplaner eine Abwägung: Landschaftserhalt und Umweltschutz auf der einen Seite, mehr Fläche für Unternehmen und mehr Grundstücke für Wohnbauwillige auf der anderen. Aber nicht nur das beschäftigt die Verantwortlichen in den Rathäusern, auch wie die Bürger mitgenommen oder beteiligt werden, spielt eine immer größere Rolle.

Also einfach mehr Bürgerbeteiligung? Gar nicht so einfach, jede öffentliche Veranstaltung und Aussprache kostet Nerven – die Bürger und die Politiker. Auch kostet sie Zeit, und das obwohl viele Vorhaben von den ersten Ideen bis zum Baubeginn auch ohne Bürgerbeteiligung schon lange dauern.

Regelung Das Mindestmaß an Öffentlichkeit und Bürgerbeteiligung schreibt das Baugesetzbuch vor: „Die Öffentlichkeit ist möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung öffentlich zu unterrichten; ihr ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben“, lautet § 3.

Erster Bürgentscheid in Albershausen

Begehren Es gab auch schon Initiativen für Bürgerentscheide zu Baugebieten im Landkreis. Mit unterschiedlichem Erfolg. Am 2. Juni 2017 hat der Uhinger Gemeinderat einen von der Bürgerinitiative „Rettet Charlottensee-Naherholung“ geforderten Bürgerentscheid zum Neubaugebiet Weilenberger Hof III wegen unzulässiger Fragestellung abgelehnt. In Albershausen kam es am 16. September 2018 zum Bürgerentscheid. 55,7 Prozent der Albershäuser votierten für eine Bebauung des „Jedermannswiesle“, das eine Initiative erhalten wollte.