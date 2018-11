Feuerwehr Baubeschluss für neues Magazin

Wangen / Werner Schmidt

Der Bau des seit langem geplanten Feuerwehrhauses ist in trockenen Tüchern. In seiner Novembersitzung fasste der Wangener Gemeinderat einstimmig den Baubeschluss.

Vor gut drei Wochen, Ende Oktober, hatte der Gemeinderat den Bebauungsplan dazu beschlossen. Dass nun schon jetzt, vor dem offiziellen Abschluss des Flächennutzungsplanverfahrens, der Baubeschluss gefasst werden konnte, liege an der Tatsache, dass sowohl eine formelle wie materielle Plan­reife vorliege, sagte Matthias Lipp, der im Rathaus für Bauen und Wohnen zuständig ist. So könne das Landratsamt in Göppingen schon jetzt das Baugesuch beurteilen.

Es ist ein Millionenwerk, das Wangen da hinstellt. Bei 2,7 Millionen Euro lagen die Kostenschätzungen vor etwa einem Jahr. Hochgerechnet, also inklusive der Kostensteigerung bis zum Baubeginn, gehen die Architekten derzeit von knapp unter drei Millionen Euro aus. Aber natürlich stehen der Gemeinde verschiedene Fördertöpfe zur Verfügung.

Die Architekten Jürgen Autenrieth und Jens Jargon stellten die Planung den Kommunalpolitikern noch einmal vor. Auf eine Dachbegrünung werde verzichtet: „Das ist für die Dachkonstruktion statisch nicht sinnvoll“, hieß es von Seiten der Planer dazu. Allerdings werde es ein Retensionsbecken geben, das das Dachwasser bei Regen auffange. Dieses auch als Zisterne bekannte Becken werde 30 Kubikmeter fassen.

Die Handwerker seien in diesem Jahr sämtlichst sehr gut ausgelastet gewesen: „Die hatten genug Arbeit.“ Und bei Elektrikern sehe es noch immer nicht besser aus: „Da ist es noch immer sehr sehr voll!“, erfuhren die Kommunalpolitiker. Aber die Planer gehen davon aus, mit den Ausschreibungen der Gewerke auch die benötigten Firmen zu finden.

Um das Feuerwehrgerätehaus hatte es in der Vergangenheit heftige Diskussionen gegeben. Vor allem auch wegen seiner Lage. So waren zwei unterschiedliche Varianten im Gespräch gewesen, von denen die jetzt gewählte die Gemeinde teurer kommt, weil sie mehr Grundfläche benötigt, die die Gemeindeverwaltung erwerben muss.