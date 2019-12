Der Barbarossa-Berglauf feiert im nächsten Jahr einen runden Geburtstag: Zum zehnten Mal steigt am 17. Mai das große Lauf-Festival in Göppingen. Ab sofort kann man sich anmelden.

„Wir freuen uns, dass sich die Veranstaltung so etabliert hat“, sagt Martin Büchler, Vorsitzender des Ausdauersportteams Süßen (AST). Gemeinsam mit der Medienagentur Staufen Plus wurde einst die Idee aus der Taufe gehoben, einen anspruchsvollen Lauf mit dem Hohenstaufen als Mittelpunkt zu haben, der die schöne Landschaft rund um den Göppinger Hausberg einbindet. Heute sind es rund 2000 Teilnehmer in allen Altersgruppen, die in den verschiedenen Disziplinen an den Start gehen.

Die wohl größte Herausforderung für die Sportler ist der Halbmarathon von der Werfthalle über den Hohenstaufen zurück in den Stauferpark. Gut 21 Kilometer und zahlreiche Höhenmeter gilt es dabei zu bewältigen. Sowohl der Aufstieg auf den Berg, aber auch die Wege durch den Stauferwald sind dabei nicht zu unterschätzen. Dennoch ist der Lauf durchaus eine Breitensportveranstaltung, bei der jeder mitmachen kann. So gibt es einen Fitness-Lauf über fünf Kilometer durch den Stauferwald. Auch die Nordic-Walking-Distanz über zehn Kilometer hat in den vergangenen Jahren viele Teilnehmer aus der Region angelockt.

Hunderte Schüler sind jedes Jahr mit dabei und versuchen, die Schulwertung zu gewinnen. Denn die Schule, die am meisten Schüler an den Start bringt, erhält einen Preis. Das gilt übrigens auch für andere Teams. „Firmen, Laufgruppen, Sportstudios oder Vereine können ebenfalls einen Preis gewinnen, wenn sie möglichst viele Läuferinnen und Läufer an den Start bringen“, erklärt Lisa Hartleb von der Agentur Staufen Plus.

Hartleb ruft schon jetzt Unternehmen und Gruppen auf, sich auf der Webseite zu registrieren und Teams anzumelden – egal ob die Teilnehmer an einem der Staffelläufe oder als Einzelläufer in einer anderen Disziplin an den Start gehen: Gezählt werden alle, die unter demselben Teamnamen laufen.

Info Alle Infos zum großen Laufevent

im Mai gibt’s im Internet auf der Seite www.barbarossa-berglauf.de