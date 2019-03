Service Bankfiliale: Unmut über Schließung

Hattenhofen / Jürgen Schäfer

Unerfreulich nennt der Hattenhofer Bürgermeister Jochen Reutter die Ankündigung der Kreissparkasse, die Filiale zum 1. Juni in eine Selbstbedienungsfiliale umzuwandeln. Dann stehen dort nur noch Automaten. „Der Schalterbetrieb hört auf, wie bei der Volksbank schon“, resümierte Reutter im Gemeinderat. „Schon bedauerlich, es geht ein Stück Infrastruktur in einer kleinen Gemeinde verloren.“ Es bleibe ein mehr als schales Gefühl zurück. Der Unterschied von genossenschaftlichen und kreiseigenen Banken zu Großbanken, von denen man Filialschließungen kenne, halte sich in engen Grenzen.

Gemeinderat Bernd Liebrich wundert sich über solche „Radikallösungen“. Filialen würden vom Vollbetrieb auf Null heruntergefahren. Man könnte ja auch einen Öffnungstag belassen und dies im Wechsel mit anderen Filialen betreiben, dann hätte man an fünf Orten wenigstens noch etwas. „Man könnte fünf Filialen mit einer Person abdecken.“ Alles oder nichts – das verstehe er nicht. Die Gesellschaft lebe doch ein Stück weit vom Kompromiss.

Bürgermeister Jochen Reutter legt den Finger noch auf einen anderen Punkt. „Es gab vor einem halben Jahr andere Aussagen.“ Auch Hattenhofer Bürger haben anderes gehört. Nach ihren Angaben habe die Kreissparkasse bei einem Bürgerdialog gesagt, dass die Filiale bis 2021 erhalten bleibe. Sie verstehen die Umwandlung zur SB-Filiale als Wortbruch. Was sollten die Älteren machen, die mit der Selbstbedienung oder gar mit Online-Banking nicht zurechtkämen? Es gebe Senioren, die sich am Schalter ihre Rente auszahlen ließen.