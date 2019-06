Eine Pressemitteilung der Deutschen Bahn kam am Montagmorgen zunächst ganz harmlos daher: Das Unternehmen berichtete, dass der Personenaufzug zu Gleis 4/5 im Göppinger Bahnhof ausgetauscht wird. Die Inbetriebnahme des neuen Aufzugs sei für das 4. Quartal dieses Jahres vorgesehen. „Mobilitätseingeschränkte Reisende“, wie es im Bahnjargon heißt, könnten in dieser Zeit „alternativ die anderen Bahnsteige im Bahnhof Göppingen benutzen. Diese sind weiterhin barrierefrei erreichbar.“

Bahn korrigiert nach Nachfrage der NWZ die eigene Pressemitteilung

Unsere Nachfrage, ob die Züge nach Stuttgart, die von diesem Gleis abfahren, auf andere Bahnsteige umgeleitet werden, konnte die Pressestelle am Montag nicht mehr beantworten. Nach einer erneuten Nachfrage gestern korrigierte die Bahn ihre eigene Pressemitteilung mit schlechten Nachrichten für „mobilitätseingeschränkte“ Reisende: „Die Züge in Richtung Plochingen und Stuttgart (in der Regel Gleis 4) können beispielsweise über einen Umweg in die Gegenrichtung bis Süßen barrierefrei erreicht werden“, schreibt die Pressestelle knapp, um im nächsten Satz festzustellen „Somit können auch mobiliätseingeschränkte Reisende von Göppingen aus ihre Reise antreten.“

Betroffene sollen sich an DB-Mobilitätsservice wenden

Die betroffenen Reisenden werden dann noch gebeten, sich an die DB-Mobilitätsservice-Zentrale unter Tel. 0180 6512512 zu wenden, „um die individuelle Weiterreise gemeinsam abzustimmen.“

Ob’s mit dem Austausch, Kosten rund 300 000 Euro, tatsächlich bis zum 4. Quartal dauert, lässt die Bahn auf Nachfrage offen: „Die Inbetriebnahme erfolgt schnellstmöglich. Eine genaue Prognose können wir zu einem späteren Zeitpunkt abgeben – Wir sind auf die Zuarbeit der ausführenden Dienstleistungsunternehmen angewiesen und bitten um Verständnis.“

Das könnte dich auch interessieren:

Unfall A8 bei Stuttgart Trotz Hubschrauber und Wärmebild: Polizei-Suche nach Unfallflucht erfolglos Nachdem ein Mann in der Nacht auf Montag auf der A8 bei Stuttgart einen Unfall verursacht hatte, war er geflüchtet. Die Polizei konnte ihn trotz Fahndung mit Hubschrauber nicht fassen. Kurz darauf stellte sich der 60-Jährige.