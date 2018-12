Bahn Bahn: Ab 9. Dezember gilt neuer Fahrplan

Kreis Göppingen / SWP

Die Bahn teilt Fahrplanänderungen ab 9. Dezember mit: Der Interregio-Express (IRE), Abfahrt in Stuttgart um 13 Uhr, wird bis und ab Ulm Hbf verlängert, anstatt Geislingen. Die Regionalbahn, Abfahrt Stuttgart 12.26 Uhr, fährt nur noch bis nach Geislingen. Die Regionalbahn ab Stuttgart 13.29 Uhr endet in Geislingen. Dafür fährt ab Geislingen eine neue Regionalbahn mit Abfahrt 14.49 Uhr nach Ulm Hbf. Die Regionalbahn, Abfahrt ab Ulm Hbf 13.39 Uhr, startet bereits um 13.36 Uhr. Die Regionalbahn, Abfahrt 14.36 Uhr, beginnt neu in Geislingen statt in Ulm Hbf. Stattdessen verkehrt neu der oben genannte IRE. Die Regionalbahn hält nicht mehr in Faurndau. Reisende ab Faurndau in Richtung Plochingen können die RB um 15.14 Uhr nutzen.