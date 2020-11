Etwas trostlos sieht es aus hier in Faurndau. Einfach so endet die frühere Trasse der Hohenstaufenbahn am Ufer des Marbachs am Rande eines Gewerbegebiets. Bis zum 2. Juni 1984 fuhren hier Züge von Göppingen nach Schwäbisch Gmünd. Des einen Leid, des anderen Freud: Statt im Schienenbus oder Drei...