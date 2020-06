„Ab Mittwoch können die Pendler der Filstalbahn mit Abo-, Monats- und Jahreskarten ihre Entschädigung beantragen“, berichtet der Grünen-Landtagsabgeordnete Alex Maier. „Die Performance von Go-Ahead war zu Beginn katastrophal und mehr als ärgerlich. Daher ist diese Aktion dringend notwendig“, betont Maier weiter. Es komme jetzt darauf an, mit Qualität und Zuverlässigkeit dauerhaft zu überzeugen. Den Antrag auf Rückzahlung eines Monatsbeitrages, einer Zeitkarte oder einer Abo-Rate können die Kunden über die bwegt-Webseite des Landes stellen.

Die CDU-Landtagsabgeordnetebezeichnet die jetzt beginnende Entschädigung mehr als überfällig. „Was den ohnehinauf der Filstalbahn seit der Betriebsübernahme von Go-Ahead im Januar an Betriebsqualität zugemutet wurde und in Teilen immer noch wird, ist völlig inakzeptabel. Es ist nun folgerichtig, dass das Verkehrsministerium endlich Mitverantwortung für dieim Nahverkehr übernimmt und die betroffenen Fahrgäste entschädigt.“ Nach so langer Vorlaufzeit müsse das Entschädigungsverfahren nun schnell und zuverlässig ablaufen“, so Razavi.