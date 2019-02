Natur  Bäumefällen für Ökopunkte

Adelberg. / Werner Schmidt

Der Wald von Thomas Gottschalk in Adelberg grenzt direkt an den Gemeindewald – einen knapp 50 Jahre alten Fichtenbestand. Und dieser rund 10 000 Quadratmeter große Fichtenwald sollte abgeholzt werden. Der Ökopunkte wegen.

Und das kam so: Adelberg braucht für sein Baugebiet „Ziegelwasen“ noch ökologische Ausgleichsfläche. Und man kam auf die Idee, den Fichtenwald abzuholzen, mit höherwertiger Eiche aufzuforsten, um dadurch 37 000 Ökopunkte (entsprechend 37 000 Euro) gut geschrieben zu bekommen. Nach Darstellung der Landesforstverwaltung eigne sich der Gemeindewald für ökologischen Ausgleich, da er ohnehin vom Borkenkäfer befallen sei und Sturmschäden aufweise.

Dem widerspricht Thomas Gottschalk vehement. Er als benachbarter Waldbesitzer war angeschrieben worden und hatte Widerspruch eingelegt. Dennoch sei unmittelbar darauf die Fällmaschine durch den Wald gefahren und habe begonnen, abzuholzen. Erst der zuständige Förster habe dann die Fällaktion gestoppt. Inzwischen sieht die Gemeinde nach Auskunft vor Bürgermeisterin Carmen Marquardt davon ab, den Fichtenwald zu roden. Dennoch hatte die Aktion auch auf Betreiben von Thomas Gottschalk ein Nachspiel im Gemeinderat.

Dort fragte Gemeinderat Alexander Scholz nach. Ihm sei nicht klar, wie man Ausgleichsmaßnahmen schaffe, indem man Bäume fälle. Und die Bürgermeisterin erklärte, mit dem Stadtplanungsbüro und der Forstverwaltung habe man den Forst besichtigt, habe Käfer- und Sturmholz festgestellt und sei zu der Ansicht gelangt, der Wald könne gefällt und durch Eichenpflanzungen aufgewertet werden. Vor allem auch, weil der Fichtenbestand dort nicht ursprünglich heimisch sei. Vielmehr sei er vor knapp 50 Jahren auf der grünen Wiese gepflanzt worden.

Für Gottschalk ist das kein Argument: „Wenn man sagt, der Nadelwald sei nicht standortgerecht, dann kann man den Staatsforst auch wegmachen.“

Vor allem aber ist er in Rage, weil die Forstverwaltung ihn mit Schreiben vom 7. Februar von der geplanten Fällung informierte und dabei fragte, ob man bis an seine Waldgrenze fällen dürfe oder ein Schutzstreifen von zehn Meter stehen bleiben solle.

Am 12. Februar schrieb er zurück, der Schutzstreifen schütze seinen Wald nicht, da zwischen beiden eine etwa sechs Meter breite Rückegasse liege. Dennoch habe am nächsten Morgen die Fällmaschine im Gemeindewald ihre Arbeit begonnen. Bevor sie gestoppt wurde, seien bereits an die 20 Bäume, die Mehrzahl gesunde Fichten, umgeholzt gewesen. Zudem hinterließ die schwere Maschine in dem Hanggelände tiefe Narben, berichtet Gottschalk.

Dass nun die Fällaktion so kurzfristig begonnen wurde, wird dem Waldarbeiter angelastet. Angeblich wegen eines geplatzten anderen Termins habe er diesen Auftrag vorgezogen, hieß es dazu im Gemeinderat Adelberg. Gemeinderat Rolf Hasenwandel berichtete, er habe den Fahrer getroffen, der ihm beichtete, er habe vom Förster einen Rüffel deswegen erhalten, weil er den Auftrag begonnen hatte. Was sich Andreas Holzwarth nun gar nicht erklären konnte: „Der macht das doch nicht ohne Auftrag vom Förster.“

Für Ulrich Decker war die „Zeitschiene sehr unglücklich“. Da habe es wohl gewaltig in der Kommunikation geklemmt, meinte der Gemeinderat und schlug vor: „Der Forstamtsleiter soll uns mal aufklären.“ Dennoch blieb zumindest für Alexander Hees unklar: „Ist es wirklich ökologisch, jetzt die Fichte weg zu machen und dafür etwas hinpflanzen, was 30 Jahre wachsen muss?“

Für Thomas Gottschalk ist eines klar geworden: „Hätte ich den Widerspruch nicht am 12. Februar persönlich in den Briefkasten der Forstverwaltung geworfen, hätte der Wald am Mittwoch nicht mehr gestanden.“ Inzwischen suche die Adelberger Verwaltung nach anderen Flächen, mit denen der ökologische Ausgleich erfolgen könne. Das sei alles andere als leicht, meinte Bürgermeisterin Marquardt.

Thomas Gottschalk allerdings hat einen Vorschlag: eine schätzungsweise zwei Hektar große Wiese im Anschluss an den ehemaligen Campingplatz: „Die ist von den Wildschweinen umgepflügt.“ Eine landwirtschaftliche Nutzung sei nicht möglich.