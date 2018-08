Steuobst Bäume brechen, Preise noch stabil

Next

Bei Küfer Hans Lehle in Kuchen hat die Obstannahme am gestrigen Mittwoch begonnen. © Foto: Thomas Hehn

Zu viel Obst, zu wenig Pflege: Dieser Apfelbaum in Gussenstadt ist unter der Last seiner Früchte zusammengebrochen. © Foto: Thomas Hehn

Region / Thomas Hehn

Sie sagt: „Man sollte den Ast stützen, der bricht sonst.“ Mann sagt: „Ja, später.“ Später ist es dann zu spät. „Hab’s doch gesagt“, schimpft sie, als die Nachbarin den beiden ein Bild von der Tragödie in den Urlaub nachschickt: Der halbe Apfelbaum liegt am Boden. Zusammengebrochen unter der Last seiner Früchte.

Schwacher Trost: Wie dem Autor dieser Zeilen geht es derzeit vielen Obstwiesenbesitzern. Das liegt nicht nur an der Obstschwemme. „Die Trockenheit der letzten Wochen erhöht die Gefahr des Astbruchs zusätzlich“, warnt der Landesverband für Obstbau, Garten und Landschaft (LOGL). Die Experten raten daher, zur Gewichtsentlastung die Bäume auf eine passende Verzweigung zurückzunehmen, bevor sie brechen. Allerdings sollte man dabei vorsichtig zu Werke gehen: „Unter Spannung stehende Äste können beim Entfernen plötzlich hochschnellen“, warnt LOGL-Geschäftsführer Rolf Heinzelmann. Die Stummel sollte man möglichst bis auf den Astring am Stamm sauber absägen. Seien Fruchtäste mittig gebrochen, könne man diese auf eine passende, möglichst nach oben zeigende, Verlängerung absetzen.

Besonders Jungbäume sollten von Überbehang möglichst rasch befreit werden. Biegen sich Leitäste unter Last nach unten ab, kann es bei der weiteren Baumerziehung schwierig werden. „Hier steht noch der Kronenaufbau im Vordergrund. Abgebogene Leitäste müssen dann auf jeden Fall beim Winterschnitt wieder neu aufgebaut werden“, so Heinzelmann.

Sollte es die nächsten Tage nicht gleichmäßig wenigstens 20 Liter pro Quadratmeter regnen, müsse in trockenen Lagen die hohe Ernteerwartung um bis zu 30 Prozent nach unten korrigiert werden, schätzt man beim Landesverband. Die Früchte fallen vorzeitig ab und erreichen nicht ihre normale Fruchtgröße.

Angesichts der Obstschwemme könnte man erwarten, dass die Preise ins Bodenlose fallen und sich das Bücken gar nicht lohnt. Die Befürchtung ist (noch) unbegründet. Mit 7 Euro für den Doppelzentner zahlen die Saftereien in der Region derzeit einen annehmbaren Preis. „Nach der schlechten Ernte durch die Nachtfröste bei der Blüte vergangenes Jahr sind die Lager leer. Wir brauchen dringend Nachschub“, erläuterte Geschäftsführer Andreas Junginger vom gleichnamigen Fruchtsaftbetrieb in Niederstotzingen. Küfer Hans Lehle in Kuchen bestätigt das, warnt aber gleichzeitig davor, dass sich das Preisniveau auch schnell wieder ändern kann. Und zwar nach unten. Der Saftmarkt sei längst europaweit bestimmt, erläutert Lehle und verweist auf Polen „Auch dort gibt es eine Rekordernte.“

Info Mit 12,6 Millionen Tonnen erwartet die World Apple and Pear Association (WAPA, Weltweite Apfel- und Birnen-Vereinigung) für 2018 in der EU die größte Apfelernte seit zehn Jahren. Allein knapp 4,5 Millionen Tonnen kommen aus Polen. Die deutsche Apfelernte wird bei voraussichtlich knapp 1 Million Tonnen liegen.