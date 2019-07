Der Krummzähnige Tannenborkenkäfer richtet in den Wäldern im Kreis großen Schaden an. Im Staatswald bei Ottenbach sind 30 bis 40 Prozent der Tannen befallen.

Die hellbraunen Flecken am Stamm der mächtigen Tanne im Ottenbacher Gewann Eichholz fallen dem Laien kaum ins Auge. Aber für den Fachmann heißt es jetzt, höchst wachsam zu sein. Für Revierförster Reiner Ertl herrscht jetzt sozusagen Alarmstufe 1. Die braunen Flecken zeigen dem Förster, dass hier ein Specht nach Nahrung gesucht hat. Diese sogenannten Spechtspiegel sind ein untrügliches Zeichen: „Hier hat ein Angriff stattgefunden“, sagt Ertl. Die Übeltäter sind im ausgewachsenen Stadium knapp drei Millimeter lang und tragen einen martialisch klingenden Namen: Krummzähniger Tannenborkenkäfer.

Im Juli schwärmen die Käfer zum zweiten Mal aus

Der Schädling bereitet den Waldbesitzern im Landkreis derzeit großes Ungemach. Im Juli schwärmen die Käfer zum zweiten Mal aus – Erhalt der Art durch Fortpflanzung lautet die Mission der Winzlinge, die ihre Kinderzimmer in der Rinde von Tannenbäumen einrichten. Ist ein Baum erst einmal befallen, gibt es keine Rettung mehr. „Das beginnt mit fahl werdenden Nadeln und nach vier bis fünf Wochen sieht das so aus“, sagt Ertl und deutet auf eine Tanne, deren braune Krone zwischen den noch einigermaßen gesunden grünen Kronen heraussticht.

Nach dem Befall, gibt es keine Rettung mehr

Rund 30 bis 40 Prozent des Tannenbestands in den Wäldern im Landkreis hat der Schädling bereits zugesetzt. Sind die Bäume gesund, kann ihnen der Käfer nichts anhaben. Das hänge stark vom Standort ab, „die Wasserversorgung ist für Tannen extrem wichtig“, erklärt der Förster. Der Klimawandel begünstige das explosionsartige Ausbreiten des Tannenborkenkäfers. „Trockenheit und Hitze bringen die Bäume in Stress und schwächen sie.“ Sie seien nicht mehr in der Lage, sich gegen die Parasiten zu wehren.

Für die mächtige Tanne, die seit weit mehr als einem Jahrhundert im Eichholz Wurzeln schlägt, gibt es noch Hoffnung. Sie steht nahe eines Bächleins und hat den krummzähnigen Gesellen mit Harz abgewehrt. Hat sich der Borkenkäfer aber erst einmal eingenistet, gibt es für die Bäume keine Rettung mehr. Dann gilt es, schnell zu handeln. „Bereits bei ersten Hinweisen muss der Baum gefällt und entsorgt werden“, sagt Ertl. Das befallene Holz werde mindestens 500 Meter vom Wald entfernt gehäckselt, das vernichte auch die Käfer.

Kampf gegen den Tannenborkenkäfer

Der Kampf gegen den Krummzähnigen Tannenborkenkäfer hat derzeit oberste Priorität in der Waldwirtschaft. Denn der materielle Schaden sei immens. „Wir nutzen zwar noch, was geht“, betont Ertl, aber der Erlös für Käferholz liege weit unter dem des gesunden Holzes, das im Verkauf zwischen 90 und 100 Euro pro Festmeter bringt. „Für das Käferholz gibt es zurzeit 30 Euro“, erklärt der Förster. Deshalb würden die im Sommer üblichen Arbeiten wie Wegepflege oder Jungbestandspflege hinten angestellt. „Die Käferbekämpfung bindet alle Arbeitskapazitäten.“

Das Forstamt appelliert auch an die Privatwaldbesitzer, ihr Augenmerk auf befallene Bäume zu richten. „Mindestens einmal pro Woche müssen die Bestände kontrolliert werden“, sagt Ertl. Wenn sie Unterstützung bei der Beseitigung von Käferholz benötigten, könnten sich Waldbesitzer an die Revierförster wenden.

