Freizeit Baden und Party im Mondschein

Salach / SWP

„Mondscheinschwimmen meets Beachparty!“ – unter diesem Motto wird das Mondscheinschwimmen im Salacher Schachenmayr-Freibad am Samstag, 25. August, dieses Jahr um einige Highlights erweitert. Wie in den vergangenen Jahren wird das Schwimmerbecken durch spezielle Unterwasserscheinwerfer bei Einbruch der Dunkelheit in buntes Licht getaucht und ermöglicht so ein besonderes Schwimm- und Badeerlebnis.

Außerhalb des Wassers sorgt ein Programm für Stimmung, das der Jugendbeirat Salach, dessen Mitglieder ehrenamtlich tätig sind, mit Kooperationspartnern für Jung und Alt auf die Beine stellt. Eine besondere Note bekommt das Mondscheinschwimmen ab 14 Uhr mit der mobilen Cocktailbar „unvergessbar“. Die zwei Barkeeper Frank Ziegelmeyer und Andreas Tramacere aus Salach bieten mit ihrer Strandbar ein umfangreiches Repertoire an Cocktails an. Zusätzlich zu dem Angebot der Cafeteria im Schachenmayr-Freibad kreieren die Mitglieder des Jugendbeirats am Nachmittag selbst verschiedene Sorten von Crêpes.

Neben Musik und Slacklines am Nachmittag und am Abend wird es auch ab 14 Uhr ein „Bubble-Soccer-Turnier“ geben. Dabei treten Teams verpackt in großen, aufblasbaren Kugeln, in sogenannten „Bubbles“, gegeneinander an. Rempeln, Schubsen, Rammen und Umrennen ist dabei erlaubt. Die „Bubbles“ übernehmen dabei die Funktion eines Airbags und sorgen für einen Rundumschutz im Kampf um den Spielball. Der Jugendbeirat nimmt Anmeldungen für Mannschaften per E-Mail (Jugendbeirat@salach.de) oder auf Facebook entgegen. Anmeldungen sind aber auch an dem Tag selbst vor 14 Uhr direkt im Freibad möglich, teilt die Gemeindeverwaltung mit und fügt hinzu: „Wir sind überzeugt, dass bei diesem Event jedermann/-frau auf seine Kosten kommt und es sich lohnen wird, dass das Salacher Freibad an diesem Tag bis 24 Uhr geöffnet hat.“