Soziales Bad Boll will Jugendforum etablieren

Bad Boll / Jürgen Schäfer

Nach dem Auftakt vor gut einem Jahr will Bad Boll ein Jugendforum vorerst jährlich und langfristig halbjährlich anbieten. Das beschloss der Gemeinderat auf Vorschlag von Bürgermeister Hans-Rudi Bührle. Jugendhausleiter Silas Böttcher hat sich in die Materie reingekniet und eine Konzeption erarbeitet. Jugendliche sollen mit Foren an die Gemeinde herangeführt werden und ihren Heimatort mitgestalten. Bad Boll will so den gesetzlichen Auftrag erfüllen, Jugendliche bei Entscheidungen zu beteiligen, die sie betreffen. Beim ersten Jugendforum im Frühjahr 2017 hielt sich die Teilnehmerzahl in Grenzen, aber es war eine lebendige Veranstaltung. Alle waren eingeladen, aber es gab auch kein konkretes Thema, sagt der Schultes.

Ende September soll’s ja eine Einwohnerversammlung geben – eine in neuem Rahmen, nicht mehr in Vortragsform. Er habe bei Bürgerinfos nie junge Leute gesehen, warf Reiner Pfefferle (CDU) ein. Wie kann man Jugendliche dafür begeistern? Vielleicht über ‚WhatsApp’? „Wir brauchen neue Wege, um Jugendliche zu erreichen.“ Bührle will mal schauen, „welches Format wir finden“.

Die Gemeinde tut schon viel mit dem Jugendhaus-Betrieb. Zwei Betreuer, die „Stabsstelle Jugendarbeit“, bieten ein Wochenprogramm und ein einladendes Haus. Das Angebot sei niedrigschwellig, abwechslungsreich und ganzheitlich, mit Kopf und Herz. So charakterisiert es Gabriel Rembold, Co-Leiter im Jugendhaus. Gemeinderätin Dorothee Kraus-Prause (Grüne) bestätigt, dass das Reinschnuppern nicht schwer fallen kann. „Wie wenn man ins Wohnzimmer kommt.“ Wobei die Besucher mit den Räumlichkeiten weniger zufrieden seien, merkt Rembold an. Mit anderem aber schon. Etwa drei Viertel der Jugendlichen kommen aus Bad Boll, die anderen aus dem ganzen Umkreis. Der Mädchenanteil sei hoch.

Ganz wichtige Integrationsarbeit werde im Jugendhaus geleistet, lobt Kraus-Prause. Gibt’s auch Rassismus? wurde gefragt. Silas Böttcher: „Wir machen es ja zum Thema.“ Mit Schulsozialarbeiter Steffen Kopp bilden die Jugendhaus-Leiter ein Team. Kopp ist jetzt das zweite Jahr an der Schule. Über 20 Prozent der Schüler haben ihn in diesem Schuljahr schon aufgesucht, berichtete er im Gemeinderat – nochmal eine Steigerung. In der Einzelfallhilfe wurden bisher 55 Jungs und 45 Mädchen längerfristig beraten. Da geht es um Fragen zu Liebe und Partnerschaft, Probleme im Elternhaus, Prüfungsangst, selbstverletzendes Verhalten, Suizidgedanken. Soviel Bedarf, obwohl die Bad Boller Schule „sicher keine Brennpunktschule“ sei, so Kopp. Aber die Elternhäuser könnten das nicht leisten. Der Schulsozialarbeiter ist auf dem Pausenhof und bei der Mittagsbetreuung, er geht in Lerngruppen mit Angeboten wie soziales Lernen und Gewaltprävention, er bietet Schülern, Lehrer und Eltern Beratung zu „Gerüchte und ihre Folgen“, zu Drogenmissbrauch und Medienkonsum. Kopp sieht seine Rolle als Beitrag für ein gutes Schulklima und die Motivation. Im Gemeinderat schätzt man die Arbeit der „guten Leute“, die man in der Jugendarbeit habe. „Wir sind auf der Insel der Glückseligen. Aber das ist auch das Ergebnis von Arbeit.“