Porträt Bachs „Air“ mit Gesang aufgeführt

Ebersbach / Annerose Fischer-Bucher

Achtzehn junge Frauen finden sich an diesem Samstag in der Musikschule Ebersbach ein, um für das nächste Konzert zu proben. Sie haben sich das Motto „Eine musikalische Reise um die Welt“ für ihr A-Capella-Programm ausgesucht, das zeitweise von Gregor Kissling am Klavier begleitet wird. Seit 2007 besteht das Ensemble, das sich aus dem Chor des Raichberg-Gymnasiums Ebersbach entwickelt hat. Die jungen Frauen im Alter zwischen 18 und 26 kommen projektweise an Wochenenden zusammen und sind Abiturientinnen, Studentinnen oder schon im Beruf.

Sie scheuen den Weg nach Ebersbach nicht, auch wenn sie auswärts wohnen, da ihnen das Singen unter ihrem Leiter Wolfgang Proksch viel Freude macht. Proksch war früher Lehrer am Raichberg-Gymnasium und hat das Ensemble ins Leben gerufen, das ausschließlich Literatur für Frauenchor singt. Da aber sind sie vielseitig von Klassik über Volksmusik bis zur Moderne, zu Pop, Chanson oder Rock. Bianca Sonnek, die Sonderpädagogik studiert, hat immer schon gesungen. „Meine ältere Schwester Maike hat das auch getan und ich fand es toll“, sagt sie. Die 25-jährige Lisa Maier arbeitet in der Industrie und ist mit ihrer kleinen Tochter Lotta gerade in Elternzeit: „Ich singe leidenschaftlich gern. Es macht einfach ein gutes Gefühl, im Chor zu singen“, sagt sie.

Im Konzert am Sonntag, 24. Februar, im Uhinger Uditorium gibt es beispielsweise deutsche Volkslieder (von Friedrich Silcher und Johannes Brahms), Ausschnitte aus Filmmusiken wie „The lion sleeps tonight“, Französisches, Irisches, Ungarisches und Finnisches. Afrikanische Evergreens wie „Pata Pata“, Stücke mit Solovorträgen in Arrangements und eine Originalkomposition „Danza“ aus Spanien gehören zum Programm. Bachs „Air“ aus der 3. Orchestersuite D-Dur, ein reines Streicherstück, wird vokaliter aufgeführt, worauf man gespannt sein darf.

Die jungen Frauen haben beim Üben schon einen kernigen Strahl in ihren Stimmen entwickelt, während Wolfgang Proksch immer wieder mahnt, schwer und leicht abzuwechseln: „Jeder Ton muss leben.“

Besonders reizvoll finden die Acabelles das Abschlussstück „El Vito“, einen temperamentvollen zeitgenössischen Song über den Patron Sankt Vitus von Andalusien. Und Carolin erklärt dabei den anderen mal schnell den Text, da sie auch Spanisch spricht.