Nach einem Einzelgespräch mit „Bachelor“ Niko Griesert in Folge 6 hat Kandidatin Jacqueline Siegle aus Birenbach im Landkreis Göppingen nicht damit gerechnet, dass sie rausfliegt. Im Interview spricht die 23-Jährige darüber, was sich für sie seit der Teilnahme an der RTL-Show verändert hat und wie Familie und Freunde darauf reagiert haben. © Foto: TVNOW (Screenshot)