Elf von anfangs 22 Kandidatinnen kämpfen auch am Mittwoch, 17.02.2021, in Folge 5 von „Der Bachelor“ um das Herz oder zumindest eine weitere Rose von Niko Griesert.

Der 30-jährige Junggeselle heißt die Frauen in ihrer neuen Unterkunft willkommen: Einem bayerischen Chalet am Chiemsee. Während zehn von ihnen erst mal den Kampf um die Zimmer ausfechten müssen, darf sich Jacqueline Siegle aus Birenbach freuen: Der „Bachelor“ lädt die 23-Jährige nach Informationen des ausstrahlenden Senders RTL zu einemein. Nach dem Ausscheiden von Kim-Denise Lang in Folge 4 ist Jacqueline, die zuletzt um eine Rose und damit Eintritt in diebangte, die einzige verbleibendein der Dating-Show.