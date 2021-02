Immer mittwochs kämpfen auf RTL Frauen um das Herz des Bachelor - seit 1. Januar läuft die RTL-Sendung in der elften Staffel. Unter den Frauen ist in diesem Jahr auch eine Anwärterin aus dem Kreis Göppingerin. Die 23-jährige Jacqueline Siegle aus Birenbach sucht einen Mann, für den die Familie an erster Stelle steht. Das betont die selbständige Kosmetikerin in ihrem Vorstellungsvideo. Ihr Herz schlage für Beauty, Sport, ihre Freunde und ihren Hund, berichtet die 23-Jährige darin weiter. Ihr Traummann sollte ein gutherziger, offener und lustiger Mensch sein.

Jacqueline Siegle ist Kandidatin beim Bachelor 2021

Ihren Zukünftigen hofft sie nun in Bachelor Niko Griesert zu finden. In der nächsten Folge am Mittwoch sind mit Jacqueline Siegle noch 17 weitere Kandidatinnen im Rennen. Dann wird Niko auch die letzten drei Frauen persönlich treffen, die bisher aufgrund von Corona in Quarantäne waren.

Die Sendung wird immer mittwochs ab 20.15 Uhr auf RTL oder auf TVNOW ausgestrahlt.

