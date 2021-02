Die elfte Staffel des Bachelor läuft derzeit auf RTL. Gleich zwei Kandidatinnen aus dem Kreis Göppingen sind in diesem Jahr dabei, die 23-Jährige Jacqueline Siegle sowie eine weitere Kandidatin, die jetzt nachrücken durfte.

Sie befand sich wie zwei weitere Frauen zunächst in Quarantäne. Das Kennenlernen mit Bachelor Niko Griesert verzögerte sich deshalb. Nun fand aber auch für die zweite Göppinger Kandidatin, Kim-Denise Lang, das erste Treffen mit dem 30-Jährigen statt.

Bachelor 2021: Zwei Kandidatinnen aus Göppingen

Die 23-Jährige sucht einen geduldigen, humorvollen Mann und hofft ihre große Liebe in Bachelor Niko zu finden.

Die Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen lebt in einer Eigentumswohnung in Göppingen und verbringt viel Zeit mit ihren beiden Hunden Rambo und Pasha. Mit den Beiden gehe sie gerne spazieren, sei viel in der Natur und fotografiere gerne, erzählt die 23-Jährige im Vorstellungsvideo. Auf schwäbisch fasst sie ihre Ansprüche an ihren Traummann zum Abschluss nochmal zusammen: „Wenns basst, dann basst´s.“

Die Sendung wird immer mittwochs ab 20.15 Uhr auf RTL oder auf TVNOW ausgestrahlt.

