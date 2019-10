Die B10 müsse schnellstmöglich weitergebaut werden, fordert die Junge Union in einer Mitteilung. Es könne nicht sein, dass durch dieses ewige Hin und Her der Weiterbau immer wieder verzögert werde und die Anwohner weiter mit dem Verkehr belastet werden.

„Alle Abschnitte schnell realisieren“

„Wir fordern daher, die B 10 auf beiden Abschnitten – Gingen-Ost bis Geislingen-Mitte und Geislingen-Mitte bis Geislingen Ost – so schnell wie möglich gleichzeitig zu realisieren“, so Kreischefin Sonja Grässle. Hierfür sei die schnellstmögliche Einleitung des Planfeststellungsverfahrens notwendig. Die JU appelliert: „Arbeitet zusammen, wir wollen die B10 und dies wird nur gelingen, wenn alle an einem Strang ziehen.“

