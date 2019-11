Vor dem Steinbruch Wager-Fischer in Böhmenkirch ist derzeit jeden Tag eine Kehrmaschine unterwegs, um die Verschmutzung auf der B 466 in Grenzen zu halten. Mit zweifelhaftem Erfolg: Auf der Bankette links häuft sich der abgekehrte Schotter so hoch, dass Schmutzwasser nicht mehr in die dafür angelegte Rinne gelangt, sondern vom Fahrbahnrand wieder zurück auf die Straße fließt. © Foto: Thomas Hehn