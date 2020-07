Am Samstag, 1.8.20, findet imeinestatt. Für-Stimmung wollenundsorgen. Beginn ist um 17.30 Uhr in der EWS-Arena. Tickets gibt’s bereits online . Die Veranstaltung ist das Finale des Göppinger Autokinos.

„Ein Konzert im Autokino ist für mich absolute Premiere“, erklärt Tobee, der vor Corona regelmäßig am Ballermann auftrat“, gegenüber der GZ. Der gebürtige Geislinger ist gespannt, wie die Stimmung vor Autokino-Publikum sein wird – „und ob man als Künstler Feedback bekommt von den Zuschauern“.

Seit demgab es für Tobee und seine Schlager-Kollegen keine Auftritte mehr am Ballermann, wo Lokale zudem momentan geschlossen sind , und überhaupt in größerer Form: „Mir fehlen die Bühne und die Auftritte“, sagt der 35-Jährige, der auch alsarbeitet. In den vergangenen Wochen sei er nur für Privatveranstaltungen oder kleine Veranstaltungen im Freien, zum Beispiel in Biergärten, gebucht worden.