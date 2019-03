Der betrunkene Mann verlor die Kontrolle über seinen Wagen, schanzte über eine Verkehrsinsel und streifte einen Baum.

Einen erheblichen Sachschaden von insgesamt rund 17 000 Euro hat ein betrunkener Autofahrer am frühen Samstagmorgen in Göppingen angerichtet. Der 28 Jahre alte Mann verlor auf der Willi-Bleicher-Straße Richtung Jebenhäuser Brücke die Kontrolle über seinen Wagen, schanzte über eine Verkehrsinsel und streifte anschließend einen Baum. Der Fahrer blieb unverletzt. An seinem Audi entstand ein Schaden von 15 000 Euro, an der Verkehrsinsel einer von 2000 Euro. Der Polizei zufolge führten Trunkenheit und überhöhte Geschwindigkeit zu dem Unfall.